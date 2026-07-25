Соловьев и Боня обсудили создание платформы для жалоб россиян

Блогер Виктория Боня и телеведущий Владимир Соловьев начали работать над созданием платформы, на которой граждане смогут оставлять жалобы на проблемы в своих регионах. Об этом рассказала сама госпожа Боня в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

По словам блогера, она предложила команде господина Соловьева создать подобную платформу еще весной, когда у них произошел конфликт. Недавно ей сообщили, что телеведущий обсудил инициативу с VK и «Макс», и готов взяться за проект. При этом блогера попросили подробнее рассказать о том, как она видит концепцию.

«Я считаю, что это уже результат того, что мы подняли тогда шум. Это очень круто,— сказала госпожа Боня. — Мне от этого ничего не надо. Это была просто моя идея, инициатива. Но люди вернулись. Я могу сказать, что Соловьев держит свои слова... Хотя у меня все равно есть вопросы к Соловьеву».

Она обратилась к подписчикам с вопросом, какой платформой им было бы удобно пользоваться. При этом блогер отметила, что сама не зарегистрирована в мессенджере «Макс» из-за иностранного Apple-ID.

Конфликт между Владимиром Соловьевым и Викторией Боней произошел весной, когда телеведущий грубо раскритиковал обращение блогера к президенту РФ Владимиру Путину. Тогда госпожа Боня записала видеообращение «от лица народа», поскольку считает, что между обычными людьми и главой государства — «толстая стена». В своем ролике блогер критиковала блокировки соцсетей и предупредила о росте недовольства среди россиян. Позднее Владимир Соловьев пригласил Викторию Боню на прямой эфир и извинился за оскорбления в ее адрес.