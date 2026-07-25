Министр образования Индии ушел в отставку из-за «протестов тараканов»

Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку после нескольких недель массовых студенческих протестов в Дели. Об этом сообщило Hindustan Times. Участники митингов требовали его отставки из-за нарушений на экзаменах, в частности, утечки экзаменационных материалов Национального вступительного экзамена (NEET-UG).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adnan Abidi / File Photo / Reuters Фото: Adnan Abidi / File Photo / Reuters

Волнения получили название «протест тараканов». Оно связано с «Национальной партией тараканов» и ее сатирической онлайн-кампанией в мае. Ее основали студенты в ответ на высказывания председателя Верховного суда Индии Сурьи Канта — тот сравнил безработную молодежь с насекомыми.

Протесты начались после майских экзаменов в престижные медицинские вузы Индии. Правительство аннулировало результаты первого экзамена всем поступающим, поскольку стало известно, что задания были опубликованы заранее. Несколько человек после перенесенного стресса совершили суицид. Протесты жестко подавляла полиция, около 150 протестующих оказались в больницах.

Основатель «тараканьего движения» Абхиджит Дипке заявил, что протесты прекратятся, если после отставки министра образования правительство выполнит и другие условия. Среди них — компенсации семьям, чьи дети совершили самоубийство из-за результатов экзаменов, в 10 млн рупий. Также - отказ от преследований участников митингов и публичные извинения в адрес протестующих от силовиков.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Индии восстали тараканы».