Министр образования Индии ушел в отставку из-за «протестов тараканов»
Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку после нескольких недель массовых студенческих протестов в Дели. Об этом сообщило Hindustan Times. Участники митингов требовали его отставки из-за нарушений на экзаменах, в частности, утечки экзаменационных материалов Национального вступительного экзамена (NEET-UG).
Фото: Adnan Abidi / File Photo / Reuters
Волнения получили название «протест тараканов». Оно связано с «Национальной партией тараканов» и ее сатирической онлайн-кампанией в мае. Ее основали студенты в ответ на высказывания председателя Верховного суда Индии Сурьи Канта — тот сравнил безработную молодежь с насекомыми.
Протесты начались после майских экзаменов в престижные медицинские вузы Индии. Правительство аннулировало результаты первого экзамена всем поступающим, поскольку стало известно, что задания были опубликованы заранее. Несколько человек после перенесенного стресса совершили суицид. Протесты жестко подавляла полиция, около 150 протестующих оказались в больницах.
Основатель «тараканьего движения» Абхиджит Дипке заявил, что протесты прекратятся, если после отставки министра образования правительство выполнит и другие условия. Среди них — компенсации семьям, чьи дети совершили самоубийство из-за результатов экзаменов, в 10 млн рупий. Также - отказ от преследований участников митингов и публичные извинения в адрес протестующих от силовиков.
Подробнее — в материале «Ъ» «В Индии восстали тараканы».
Студенческие протесты из-за нарушений на экзаменах в Индии перекликаются с аналогичными движениями в других странах Южной Азии. Например, в Бангладеш массовые студенческие протесты стали причиной отставки премьер-министра Шейх Хасины, которая покинула страну на фоне обострения ситуации. Эти беспорядки также были связаны с недовольством системой квотирования на государственные должности, которую студенты считали дискриминационной. В Бангладеш протесты привели к гибели сотен человек и формированию временного правительства.
Помимо Бангладеш, схожие процессы наблюдались в Непале, где антиправительственные протесты, начавшиеся из-за блокировки соцсетей, быстро переросли в демонстрации против экономических проблем и коррупции, что привело к отставке премьер-министра Шармы Оли. Кроме того, в 2022 году на Шри-Ланке протесты на фоне глубокого экономического кризиса привели к отставке президента и премьер-министра. Эти события демонстрируют общую тенденцию в регионе, когда студенты и недовольные граждане выступают против властей, требуя перемен и привлекая внимание к проблемам в образовании, экономике и управлении.