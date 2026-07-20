Градус параллели

Доля зарубежных брендов в структуре продаж топ-15 наиболее востребованных марок виски в России за год выросла с 29,2% до 33,8%. В натуральном выражении продажи импортной продукции увеличились на 29,3%, в то время как отечественной — всего на 4,3%. Опережающий рост связан с развитием параллельного импорта, доступными ценами и позицией потребителей. Граждане не воспринимают российский виски как полноценную альтернативу импортному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На долю зарубежных производителей в январе—июне 2026 года пришлось 33,8% продаж среди 15 наиболее востребованных в России марок виски, следует из рейтинга A.List. Год к году показатель увеличился на 4,6 процентного пункта (п. п.). В натуральном выражении продажи семи наиболее востребованных импортных марок виски за год увеличились на 29,3%, до 1,36 млн декалитров (дал) в январе—июне. Восьми российских — на 4,3%, до 2,7 млн дал.

За счет опережающего роста спроса именно импортная продукция стала драйвером сегмента виски. Совокупные продажи топ-15 наиболее востребованных марок в категории в январе—июне 2026 года увеличились на 11,6% год к году, до 4,02 млн дал, следует из материалов A.List. Продажи виски в целом увеличились на 2,7%, до 5,07 млн дал.

Самый растущий в первом полугодии зарубежный бренд виски среди наиболее востребованных — Jameson. Объем его реализации увеличился на 53,8% год к году, до 210,3 тыс. дал. Продажи Ballantine’s прибавили 46,8% год к году, до 300,61 тыс. дал, Chivas Regal — 42%, до 74,5 тыс. дал, Jim Beam — 29,6%, до 186,17 тыс. дал., Jack Daniel’s — 20,3%, до 170,78 тыс. дал., Johnnie Walker — на 17,2%, до 274,5 тыс. дал. Среди отечественных виски самый заметный рост показал бренд MacCallister, чьи продажи увеличились на 25%, до 133,2 тыс. дал.

Наиболее востребованным брендом виски в России в январе—июне 2026 года стал William Lawson’s: его продажи выросли на 20,5%, до 658,42 тыс. дал.

Позитивная динамика обеспечила существенную долю прироста отечественным виски. Сам бренд принадлежит транснациональной Bacardi, но разливается в России на мощностях Novabev Group. Часть популярных отечественных брендов вовсе столкнулась с падение продаж. Например, Steersman за год потерял 11,5% продаж, до 613,63 тыс. дал.

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Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский говорит, что напрямую из семи наиболее востребованных зарубежных брендов в Россию поставляется только Dewar’s от Bacardi. Все остальные марки везут десятки российских импортеров. Импортный алкоголь ушедших брендов поставляется преимущественно в рамках параллельного импорта, говорит руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин. Эксперт замечает, что за последний год объем поставок зарубежной продукции вырос.

В Тульском винокуренном заводе 1911 связывают опережающий рост продаж импортного алкоголя с политикой торговых сетей. Зарубежные марки виски хорошо понятны потребителям, они могут генерировать дополнительный трафик и спрос, поясняет господин Московский. Руслан Брагин замечает, что многие иностранные бренды сейчас позиционируются в доступном ценовом сегменте. Это может объясняться как укреплением рубля, так и политикой торговых наценок сетей.

В группе Ladoga говорят, что после увеличения с начала 2026 года минимальной розничной цены на виски российские бренды дешевле зарубежных всего на 20–25%. Хотя господин Московский сомневается, что разрыв в цене играет существенную роль при покупке алкоголя дороже 1 тыс. руб. за бутылку.

Здесь покупатель при прочих равных выбирает импорт, констатирует он. Руслан Брагин замечает, что в сознании потребителей российский виски все еще не выступает альтернативой шотландской или американской продукции.

Растущая конкуренция с зарубежными брендами приводит к снижению продаж российских виски и потерям доходов компаний, убеждены в Ladoga. В ближайшей перспективе ситуация вряд ли изменится. Господин Брагин не считает, что рост спроса на импортный виски — устойчивый и долгосрочный тренд. Хотя он зависит от внешних факторов — возможности сохранения стабильных поставок в рамках параллельного импорта и общей ситуации с потребительским спросом, замечает эксперт. Эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук замечает, что конъюнктура может поменяться в случае введения пошлин на виски из недружественных стран.

Владимир Комаров