В Екатеринбурге прерван чемпионат России по легкой атлетике из-за атаки БПЛА
В Екатеринбурге, на стадионе «Калиновец», приостановлен чемпионат России по легкой атлетике из-за атаки беспилотника, сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Как подчеркнули в организации, безопасность всех участников — спортсменов, зрителей, тренеров, судей — их главный приоритет.
Напомним, утром была отражена атака БПЛА на Свердловскую область. Один из обломков беспилотника, по данным властей, упал на стоянку рядом с логистическим центром Wildberries.