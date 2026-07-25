В Екатеринбурге прерван чемпионат России по легкой атлетике из-за атаки БПЛА

В Екатеринбурге, на стадионе «Калиновец», приостановлен чемпионат России по легкой атлетике из-за атаки беспилотника, сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как подчеркнули в организации, безопасность всех участников — спортсменов, зрителей, тренеров, судей — их главный приоритет.

Напомним, утром была отражена атака БПЛА на Свердловскую область. Один из обломков беспилотника, по данным властей, упал на стоянку рядом с логистическим центром Wildberries.