ТАСС: по уголовному делу Лерчек возобновили производство

Гагаринский районный суд Москвы принял решение возобновить производство по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Следующее заседание назначено на 30 июля, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

На заседании будет рассматриваться вопрос об изменении меры пресечения для обвиняемой, так как она ранее нарушила введенные ограничения.

Прокурор ранее обратился к суду с ходатайством о возобновлении процесса после получения ответа из Онкологического центра имени Блохина. Врачи подтвердили отсутствие медицинских противопоказаний для участия госпожи Чекалиной в судебных заседаниях.

В начале июля адвокат блогера, а также источники в суде заявили «Ъ», что ходатайство прокуратуры было подано с нарушениями и поэтому не будет рассматриваться.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лерчек сменит коттедж для ареста».