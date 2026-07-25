ТАСС: по уголовному делу Лерчек возобновили производство
Гагаринский районный суд Москвы принял решение возобновить производство по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Следующее заседание назначено на 30 июля, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
На заседании будет рассматриваться вопрос об изменении меры пресечения для обвиняемой, так как она ранее нарушила введенные ограничения.
Прокурор ранее обратился к суду с ходатайством о возобновлении процесса после получения ответа из Онкологического центра имени Блохина. Врачи подтвердили отсутствие медицинских противопоказаний для участия госпожи Чекалиной в судебных заседаниях.
В начале июля адвокат блогера, а также источники в суде заявили «Ъ», что ходатайство прокуратуры было подано с нарушениями и поэтому не будет рассматриваться.
Подробнее — в материале «Ъ» «Лерчек сменит коттедж для ареста».
Уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной (Лерчек) касается обвинений в незаконном выводе за рубеж более 250 млн рублей. Следователи считают, что в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года Валерия и её бывший муж Артём Чекалин, а также их соучастники, переводили средства на счета нерезидентов, используя подложные документы. Эти деньги были получены от продаж фитнес-марафонов «Идеальное тело».
Первоначально Валерии Чекалиной также вменялись обвинения в неуплате налогов и легализации преступных доходов. Эти дела были прекращены после того, как блогеры погасили задолженность перед ФНС в размере 505 млн рублей. Однако расследование по делу об обналичивании средств и совершении валютных операций продолжилось. Судебный процесс был приостановлен из-за онкологического заболевания у Лерчек, но теперь, по результатам медицинской проверки, врачи не нашли противопоказаний для её участия в заседаниях.