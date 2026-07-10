Лерчек сменит коттедж для ареста

Как стало известно “Ъ”, Гагаринский райсуд Москвы не планирует возобновлять разбирательство по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в выводе из России более 250 млн руб., полученных от фитнес-марафона «Идеальное тело». Об этом “Ъ” сообщили в суде и подтвердил ее адвокат Константин Третьяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Чекалина (Лерчек)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Валерия Чекалина (Лерчек)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«13 июля судья Джемал Кубанов без выхода в процесс рассмотрит ходатайство защиты, в котором адвокаты просят изменить Валерии Чекалиной место жительства в связи с окончанием срока аренды в коттеджном поселке “Миллениум Парк” в подмосковной Истре и переезде в другой поселок»,— рассказал защитник. По его словам, находящаяся под запретом определенных действий блогер, дело которой Гагаринский суд 16 марта приостановил в связи с онкологическим заболеванием до выздоровления, обязана информировать суд об изменении места жительства. По словам господина Третьякова, адвокаты планируют передать суду согласие собственника нового дома, который намерена арендовать госпожа Чекалина.

Адвокат не подтвердил, но и не опроверг информацию ТАСС, согласно которой прокуратура ходатайствовала о возобновлении разбирательства, опираясь на заключение врачей из онкологического центра им. Блохина о том, что по состоянию здоровья подсудимая может участвовать в процессе.

Однако источники “Ъ” подтвердили, что такое ходатайство имеется, однако оно было подано с нарушением установленной процедуры и не будет рассматриваться.

Господин Третьяков подчеркнул, что в ходе слушания 10 июля судья Курбанов информировал стороны, что 13 июля планирует рассмотреть лишь вопрос об изменении места жительства фигурантки. Сама Лерчек, по его словам, также планирует явиться в суд, на чем настоял председательствующий. 15 июля она намерена начать девятый курс химиотерапии.

Сомнения в том, что госпожа Чекалина страдает тяжелым заболеванием — раком желудка четвертой стадии — в обществе возникли после того, как появились кадры с ее посещением спортзала. Сомнения публично высказал и телеведущий Отар Кушанашвили, который сам проходит лечение от рака.

По версии следствия, Валерия Чекалина вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным и экс-партнером Романом Вишняком вывела в ОАЭ на счета нерезидентов более 251,5 млн руб., полученных от продаж фитнес-марафонов. Артем Чекалин получил семь лет лишения свободы. Сотрудничавший со следствием Роман Вишняк осужден на два года и шесть месяцев заключения.

Мария Локотецкая