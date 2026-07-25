Электроснабжение восстановили в большей части регионов Грузии

После аварийного отключения электроэнергии в Грузии подача электричества поэтапно восстанавливается. Об этом сообщила пресс-служба Государственной электросистемы Грузии в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ и запрещена).

По данным госкомпании, электричество отключили сегодня около 08:00 (07:00 мск) по всей Грузии. Подачу электроэнергии восстановили в Тбилиси и большей части регионов. Полностью восстановить электроснабжение планируют «в кратчайшие сроки». Причины произошедшего отключения выясняются.

Это уже второй блэкаут в Грузии за последние два дня. Сегодня из-за отключения электричества в столице не работали светофоры, фонари, в некоторых районах отключили воду. По всей стране были остановлены поезда, в Тбилиси не работало метро. Накануне, в ночь на 24 июля, свет отключали по всей Грузии и Абхазии. По данным абхазского Минэнерго, причиной стала авария на Ингурской ГЭС, которая находится на административной границе Грузии.