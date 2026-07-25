В Кировской области объявили трехдневный траур после ракетной атаки

В Кировской области 25, 26 и 27 июля объявили траур в память о погибших в результате ракетной атаки на предприятие в Кирове. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.

В дни траура в регионе будут приспущены флаги области и муниципалитетов, также будет приостановлено проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий. Телерадиокомпаниям рекомендовали отказаться от трансляции развлекательных программ.

Семьям погибших из областного бюджета выплатят по 1,5 млн руб. Материальную помощь также окажут пострадавшим. Дополнительные средства направят на восстановление поврежденных жилых домов, предприятий и социальных учреждений.

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки на предприятие в Кирове погибли шесть человек, еще 32 получили ранения.

Анна Кайдалова