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В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности

На территории Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил глава региона в своих соцсетях. В аэропорту Кольцово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета», — рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Кроме того, режим беспилотной опасности также объявлен в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра).

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