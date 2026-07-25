В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности

На территории Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил глава региона в своих соцсетях. В аэропорту Кольцово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета», — рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Кроме того, режим беспилотной опасности также объявлен в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра).