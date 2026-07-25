Пентагон не исправил заниженные данные о потерях США в войне с Ираном
Сайт Пентагона, отслеживающий потери американских войск в военных действиях, продолжает отображать неверную информацию о количестве погибших военнослужащих в войне против Ирана. Информацию не исправляют уже больше суток, передает CNN.
В четверг число погибших снизили с 18 до 14, а количество раненых уменьшилось на несколько десятков человек. Как утверждала The New York Times, Пентагон мог занизить данные намеренно: четверо военнослужащих погибли во время обстрелов со стороны Ирана по базам США в минувшие выходные — уже после официального объявления о прекращении огня с Ираном, и это могло послужить поводом для удаления их из списка.
Президент Дональд Трамп присутствовал на базе ВВС Довер в штате Делавэр на церемонии прощания с этими четырьмя военными. «Даже одна жертва — это слишком много, но их 18, тогда как во Вьетнаме мы потеряли 200 тыс.»,— говорил тогда господин Трамп.
Сенаторы-демократы направили письмо главе Пентагона Питу Хегсету с требованием объяснить причины и предоставить полный отчет о потерях, передает CNN. В ведомстве объясняли произошедшее «временными сбоями в обработке данных».
Занижение Пентагоном данных о потерях в конфликтах не является беспрецедентным случаем. Ранее аналогичные обвинения возникали по поводу данных о потерях в войне в Афганистане, а также было выявлено, что Пентагон занижал оценку ущерба от иранских ударов по американским базам на Ближнем Востоке. Например, в одном случае ущерб от ударов Ирана по базе США в Бахрейне оценивался в $400 млн для восстановления одной только базы, а общий ущерб всем американским базам от Ирана мог составлять от $2,2 млрд до $5,1 млрд. При этом Пентагон не включал эти суммы в общую стоимость войны, которая официально оценивалась в $29 млрд. Сенатор-демократ Крис Мерфи ранее заявлял, что Дональд Трамп недооценил способность Ирана нанести ответный удар, и «регион в огне».
Напряженность между США и Ираном обострилась после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года. В ответ Иран атаковал Израиль и американские военные базы в странах Персидского залива, включая Кувейт, Катар и Саудовскую Аравию. США, в свою очередь, усилили военное присутствие на Ближнем Востоке, перебрасывая туда истребители, системы противоракетной обороны и авианосные группы.