Пентагон не исправил заниженные данные о потерях США в войне с Ираном

Сайт Пентагона, отслеживающий потери американских войск в военных действиях, продолжает отображать неверную информацию о количестве погибших военнослужащих в войне против Ирана. Информацию не исправляют уже больше суток, передает CNN.

В четверг число погибших снизили с 18 до 14, а количество раненых уменьшилось на несколько десятков человек. Как утверждала The New York Times, Пентагон мог занизить данные намеренно: четверо военнослужащих погибли во время обстрелов со стороны Ирана по базам США в минувшие выходные — уже после официального объявления о прекращении огня с Ираном, и это могло послужить поводом для удаления их из списка.

Президент Дональд Трамп присутствовал на базе ВВС Довер в штате Делавэр на церемонии прощания с этими четырьмя военными. «Даже одна жертва — это слишком много, но их 18, тогда как во Вьетнаме мы потеряли 200 тыс.»,— говорил тогда господин Трамп.

Сенаторы-демократы направили письмо главе Пентагона Питу Хегсету с требованием объяснить причины и предоставить полный отчет о потерях, передает CNN. В ведомстве объясняли произошедшее «временными сбоями в обработке данных».