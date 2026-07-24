NYT: Пентагон занизил данные о погибших военнослужащих во время войны с Ираном
Пентагон 23 июля отредактировал официальную информацию о потерях американской армии, понесенных в войне с Ираном, обратила внимание The New York Times. Число погибших было занижено с 18 до 14 человек.
Исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Джоэл Вальдес прокомментировал произошедшее «временными сбоями в обработке данных» на сайте, которые, по его словам, «будут быстро устранены». При этом неназванные источники издания настаивают, что изменения стали следствием «деликатных внутренних обсуждений», и военнослужащих из списка исключили намеренно.
Военные, о которых идет речь, погибли при иранских обстрелах в минувшие выходные в Иордании и в северном Ираке. Их гибель произошла после официального объявления о прекращении огня в апреле этого года — это и послужило причиной исключения их из списка, заявляют источники NYT.
Издание напоминает, что после срыва соглашения о прекращении огня Пентагон стал намного реже сообщать о ранениях своих военнослужащих. Последний крупный брифинг Пентагона по этой теме состоялся в начале мая.
The New York Times ранее уже обвиняла Пентагон в занижении числа жертв среди мирного населения в ходе кампаний против ИГ в Сирии, Ираке и Афганистане. Согласно расследованиям газеты, официальные данные о погибших были значительно ниже реальных, а Пентагон не проводил полноценных расследований инцидентов и не принимал мер для предотвращения ошибок.
Проблема с неточной информацией внутри Пентагона поднималась и ранее. Секретные документы, слитые Джеком Тейшейрой в апреле, показали, что аналитические записки, предоставляемые высокопоставленным чиновникам и политикам, содержали спорные, а возможно, и вовсе нереальные утверждения. Это подсветило проблему принятия важных политических решений на основе некачественной информации.
Война с Ираном, из-за которой произошла гибель военнослужащих, имела сложную историю. Согласно сообщениям The New York Times от ноября 2025 года, в странах Персидского залива считали новый военный конфликт между Израилем и Ираном практически неизбежным. После начала операции США и Израиля против Ирана, последний атаковал военные объекты США на Ближнем Востоке, и ущерб от этих ударов оказался значительно больше официально признанного Пентагоном.