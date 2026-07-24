NYT: Пентагон занизил данные о погибших военнослужащих во время войны с Ираном

Пентагон 23 июля отредактировал официальную информацию о потерях американской армии, понесенных в войне с Ираном, обратила внимание The New York Times. Число погибших было занижено с 18 до 14 человек.

Исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Джоэл Вальдес прокомментировал произошедшее «временными сбоями в обработке данных» на сайте, которые, по его словам, «будут быстро устранены». При этом неназванные источники издания настаивают, что изменения стали следствием «деликатных внутренних обсуждений», и военнослужащих из списка исключили намеренно.

Военные, о которых идет речь, погибли при иранских обстрелах в минувшие выходные в Иордании и в северном Ираке. Их гибель произошла после официального объявления о прекращении огня в апреле этого года — это и послужило причиной исключения их из списка, заявляют источники NYT.

Издание напоминает, что после срыва соглашения о прекращении огня Пентагон стал намного реже сообщать о ранениях своих военнослужащих. Последний крупный брифинг Пентагона по этой теме состоялся в начале мая.

Влад Никифоров