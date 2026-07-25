NYT: новый пакет американских санкций задерживается в Конгрессе

Быстро принять новый пакет американских санкций против России у Конгресса может не получиться из-за спора между демократами и президентом Дональдом Трампом, сообщает The New York Times. Разногласия возникли вокруг раздела законопроекта под номером 113, который дает президенту право вводить пошлины до 100% на товары из стран, активно покупающих российские нефть, газ и уран.

Демократы увидели в этом пункте «карт-бланш» на единоличное управление пошлинами и заявляют, что не приемлют такие широкие полномочия для президента. Они указывают на «хаотичную политику пошлин» господина Трампа и считают этот пункт попыткой обойти американскую конституцию, которая закрепляет регулирование вопросов торговли за Конгрессом. При этом в США уже действует несколько законов, позволяющих президенту вводить пошлины при определенных обстоятельствах, которые господин Трамп и так активно использует.

Дональд Трамп хочет, чтобы этот пункт обязательно был включен в законопроект. До этого он неоднократно заявлял, что в ином случае документ подписывать не станет. В этом его поддерживают республиканцы. Во время дебатов в Конгрессе они заявляют, что пункт направлен исключительно против спонсоров российской военной машины, и оставить его — единственный способ заставить господина Трампа подписать закон.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Меры, принятые во всех отношениях».