NYT: новый пакет американских санкций задерживается в Конгрессе
Быстро принять новый пакет американских санкций против России у Конгресса может не получиться из-за спора между демократами и президентом Дональдом Трампом, сообщает The New York Times. Разногласия возникли вокруг раздела законопроекта под номером 113, который дает президенту право вводить пошлины до 100% на товары из стран, активно покупающих российские нефть, газ и уран.
Демократы увидели в этом пункте «карт-бланш» на единоличное управление пошлинами и заявляют, что не приемлют такие широкие полномочия для президента. Они указывают на «хаотичную политику пошлин» господина Трампа и считают этот пункт попыткой обойти американскую конституцию, которая закрепляет регулирование вопросов торговли за Конгрессом. При этом в США уже действует несколько законов, позволяющих президенту вводить пошлины при определенных обстоятельствах, которые господин Трамп и так активно использует.
Дональд Трамп хочет, чтобы этот пункт обязательно был включен в законопроект. До этого он неоднократно заявлял, что в ином случае документ подписывать не станет. В этом его поддерживают республиканцы. Во время дебатов в Конгрессе они заявляют, что пункт направлен исключительно против спонсоров российской военной машины, и оставить его — единственный способ заставить господина Трампа подписать закон.
Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Меры, принятые во всех отношениях».
Предложение ввести до 100% пошлин на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы, не является новым. Ранее, в 2025 году, американские сенаторы, включая республиканца Линдси Грэма (признан в РФ террористом и экстремистом) и демократа Ричарда Блюменталя, уже разрабатывали аналогичный законопроект. Тогда речь шла о 500% пошлинах на импорт из таких стран, а Дональд Трамп тогда также заявлял, что решение по этому законопроекту остается за ним.
Законопроект, наделяющий президента США полномочиями вводить ограничения на закупку российских энергоресурсов, был согласован администрацией Дональда Трампа и сенаторами еще в июле 2026 года. Тем не менее, Трамп ранее высказывал сомнения в эффективности санкций, хотя и подтверждал готовность их ввести при необходимости. Он неоднократно подчеркивал, что хочет самостоятельно принимать решения по такого рода ограничениям, считая себя главнокомандующим и настаивая на гибкости в вопросе введения санкций.