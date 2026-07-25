Бывшую фабрику Порошенко Roshen в Липецке включили в программу приватизации
Правительство России решило продать обращенную в доход государства фабрику Roshen в Липецке, ранее принадлежавшую экс-президенту Украины Петру Порошенко. Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, 99,9% акций кондитерского предприятия включили в программу приватизации на 2026–2028 годы.
19 февраля 2024 года в Липецке суд по административному иску Генпрокуратуры признал экстремистами Петра Порошенко и его сына, запретив их деятельность в России. Тогда же суд постановил изъять липецкие структуры компании: АО «ЛКФ "Рошен"» и ООО «Рошен». К июлю активы передали в распоряжение Росимуществу. В июне этого года ФНС потребовала распродать имущество фабрики из-за долгов на 156 млн.
Кондитерский комплекс простаивает с 2017 года. Украинская корпорация тогда законсервировала площадку, сославшись на политико-экономические причины. Компания в том году оценивала оставшиеся в России активы примерно в $200 млн. Согласно финансовой отчетности, чистый убыток фабрики в 2025 году составил 31,8 млн руб. против убытка 19 млн руб. годом ранее.
Решение Октябрьского районного суда Липецка о национализации фабрики Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко (деятельность которого, а также его сына Алексея Порошенко и бывшего гендиректора фабрики Олега Казакова признана экстремистской и запрещена в РФ) было принято 19 февраля 2024 года по иску Генпрокуратуры, хотя сами слушания проходили в закрытом режиме. Суд постановил обратить в доход РФ акции АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"» и доли в ООО «Рошен», чьим основным владельцем является Центрально-Европейская кондитерская компания. По версии надзора, владельцы фабрики активно финансируют и снабжают ВСУ и поддерживают антироссийскую политику властей Украины, что послужило основанием для признания их деятельности экстремистской.
Эта национализация не является единичным случаем. В декабре 2023 года Волжский горсуд Волгоградской области по ходатайству Генпрокуратуры изъял у украинских собственников кондитерский завод АО «Конти-Рус» в Курске, принадлежавший Ринату Ахметову, Борису Колесникову и их партнерам, также признанных экстремистами. Аналогичные решения были приняты против Игоря Коломойского и его партнера Павла Шитова в Адыгее в марте 2024 года, а в июле 2024 года Тамбовский суд обратил в доход государства российские активы международного алкогольного холдинга SPI Group Юрия Шефлера из-за поддержки ВСУ. Эти случаи показывают системный подход к конфискации активов украинских предпринимателей и политиков, чья деятельность была признана экстремистской или направленной на финансирование вооруженных сил Украины.
Корпорация Roshen приобрела липецкую фабрику в 2001 году и вложила средства в строительство второй производственной площадки. Однако после 2014 года работа фабрики неоднократно приостанавливалась из-за арестов счетов и имущества по уголовному делу о мошенничестве с НДС и искам холдинга «Объединенные кондитеры». Фабрика с 2017 года не функционирует, а ее финансовое положение ухудшилось к 2020 году, когда убытки составили 135,3 млн рублей, хотя годом ранее они были 568,9 млн рублей. Наложенный в 2015 году арест на недвижимость и земельные участки запрещал сделки с имуществом, но не эксплуатацию. Предприятие также безуспешно оспаривало доначисление многомиллионных сумм налогов и штрафов, включая 374,4 млн рублей в 2021 году.