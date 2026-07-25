Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение Октябрьского районного суда Липецка о национализации фабрики Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко (деятельность которого, а также его сына Алексея Порошенко и бывшего гендиректора фабрики Олега Казакова признана экстремистской и запрещена в РФ) было принято 19 февраля 2024 года по иску Генпрокуратуры, хотя сами слушания проходили в закрытом режиме. Суд постановил обратить в доход РФ акции АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"» и доли в ООО «Рошен», чьим основным владельцем является Центрально-Европейская кондитерская компания. По версии надзора, владельцы фабрики активно финансируют и снабжают ВСУ и поддерживают антироссийскую политику властей Украины, что послужило основанием для признания их деятельности экстремистской.

Эта национализация не является единичным случаем. В декабре 2023 года Волжский горсуд Волгоградской области по ходатайству Генпрокуратуры изъял у украинских собственников кондитерский завод АО «Конти-Рус» в Курске, принадлежавший Ринату Ахметову, Борису Колесникову и их партнерам, также признанных экстремистами. Аналогичные решения были приняты против Игоря Коломойского и его партнера Павла Шитова в Адыгее в марте 2024 года, а в июле 2024 года Тамбовский суд обратил в доход государства российские активы международного алкогольного холдинга SPI Group Юрия Шефлера из-за поддержки ВСУ. Эти случаи показывают системный подход к конфискации активов украинских предпринимателей и политиков, чья деятельность была признана экстремистской или направленной на финансирование вооруженных сил Украины.

Корпорация Roshen приобрела липецкую фабрику в 2001 году и вложила средства в строительство второй производственной площадки. Однако после 2014 года работа фабрики неоднократно приостанавливалась из-за арестов счетов и имущества по уголовному делу о мошенничестве с НДС и искам холдинга «Объединенные кондитеры». Фабрика с 2017 года не функционирует, а ее финансовое положение ухудшилось к 2020 году, когда убытки составили 135,3 млн рублей, хотя годом ранее они были 568,9 млн рублей. Наложенный в 2015 году арест на недвижимость и земельные участки запрещал сделки с имуществом, но не эксплуатацию. Предприятие также безуспешно оспаривало доначисление многомиллионных сумм налогов и штрафов, включая 374,4 млн рублей в 2021 году.