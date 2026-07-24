Минобороны РФ отчиталось об ударе по полигону дронов в пригороде Киева

Минобороны России заявило, что 24 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева. По сообщению военного ведомства, там проходила демонстрация беспилотников украинского и иностранного производства.

Показанные на объекте БПЛА, уточнили в Минобороны, использовались для атак по гражданским объектам на территории России. Других подробностей о последствиях удара в сообщении не приводится.

Также в Минобороны сообщили, что в момент атаки на площадке находились разработчики и производители беспилотников, а также представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб.