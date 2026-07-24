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ЦСКА вернулся из аута

Армейцы одержали волевую победу на старте чемпионата России

Матчем ЦСКА—«Балтика» открылся 35-й по счету чемпионат России по футболу. Армейцы, пропустив уже на первых секундах после вбрасывания аута, еще до перерыва вышли вперед 2:1 и в дальнейшем удержали этот результат. Победным стал гол Кирилла Глебова, хотя Чинонсо Оффор вполне мог добыть для калининградцев ничью.

Матч между «Балтикой» и ЦСКА

Матч между «Балтикой» и ЦСКА

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Матч между «Балтикой» и ЦСКА

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В стартовом матче нового чемпионата встретились команды, занявшие пятое и шестое места по итогам прошлого. И если для ЦСКА, который замкнул топ-5 в Российской премьер-лиге-2025/26, это был чуть ли не провальный сезон, то финишировавшая в шестерке «Балтика» совершила настоящий прорыв. Досталось от нее и армейцам, которые потерпели поражение в калининградской встрече чемпионата. К тому же тогда ситуация вышла из-под контроля, и в массовой потасовке сцепились даже главные тренеры клубов — Андрей Талалаев с Фабио Челестини.

Впрочем, швейцарский специалист еще в конце прошлого сезона покинул ЦСКА. Красно-синие решили рискнуть и утвердили в должности наставника 40-летнего Дмитрия Игдисамова, который совсем недавно работает во взрослом футболе. При этом результаты их контрольных спаррингов в межсезонье настораживали — ни одной победы в семи матчах. Кроме того, пока у москвичей нет ни одного трансфера. «Балтика» была активнее на трансферном рынке, да и в «товарняках» выглядела убедительно, одержав семь сухих побед при одной ничьей и общей разнице голов 36:1.

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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Вдобавок ЦСКА недосчитался Дмитрия Баринова, который подхватил вирусную инфекцию. Продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в конце прошлого сезона, голкипер Игорь Акинфеев. Появилась информация, что армейцы собираются приобрести вратаря «Балтики» Максима Бориско, но в первом туре он сыграл за калининградцев.

Первый гол чемпионата состоялся уже через 36 секунд после стартового свистка, и хозяева «ВЭБ Арены» пропустили его с фирменного аута в исполнении Мингияна Бевеева. Защитник сборной России вбросил мяч в штрафную площадь, а Натан Гассама скинул его на Чинонсо Оффора, которому не составило труда поразить ворота с убойной дистанции. Наверняка Игдисамов акцентировал внимание своих подопечных на том, что «Балтика» чрезвычайно опасна именно на стандартах, тем не менее они допустили такой довольно обидный зевок.

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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Затем гости провели еще несколько атак, которые могли плачевно закончиться для ЦСКА. Дважды бил Илья Петров, опасно угрожал и Фахд Муфи, запомнившийся по выступлениям за «Оренбург» и ставший пока главным приобретением «Балтики» в нынешнее трансферное окно. Однако постепенно армейцы забрали инициативу и развернули ход игры. Гол Данилы Козлова с шикарной подачи Данила Кругового пришлось отменить из-за офсайда, но вскоре Матия Попович вскрыл калининградскую оборону на правом фланге, прокинул Бевеева и сделал прострел, который привел к автоголу Эдуардо Андерсона. Панамец заменил на позиции центрального защитника Кевина Андраде, ушедшего на повышение в «Зенит», и еще уступает ему в надежности.

Сравняв счет на 33-й минуте, на 36-й красно-синие уже повели 2:1. Круговой отдал очередную классную передачу и вывел Кирилла Глебова один на один с Бориско. Левый вингер ЦСКА легко оторвался от сторожившего его Муфи, обвел вратаря и закатил мяч в сетку.

Правда, на исходе первого тайма москвичи едва не упустили преимущество, и опять после аута Бевеева. Снова мог отличиться Оффор, но на этот раз он пробил головой в голкипера Владислава Торопа.

Еще один хороший шанс представился нигерийскому нападающему в дебюте второго тайма, когда Тороп ошибся на выходе. Оффор, видимо, сам не ожидал такого подарка и попал в ближайшего от себя защитника Жуана Виктора. На 53-й минуте Оффор все-таки оформил дубль, когда защитник ЦСКА Мойзес поскользнулся, упал, а очнулся после того, как Максим Петров выложил мяч одноклубнику на пустой створ. Но, как выяснилось, нигериец находился в миниатюрном офсайде, и после проверки на VAR гол аннулировали. Мойзесу откровенно повезло, что его ошибка не повлияла на результат.

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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Не подвела техника и в эпизоде, когда с ее помощью удалось определить нарушение со стороны форварда ЦСКА Лусиано Гонду перед тем, как Гассама заблокировал его удар отставленной рукой. Естественно, для назначения пенальти не было оснований. А потом судьи отменили еще один гол Оффора, который вновь забрался в небольшой офсайд. Так что по незасчитанным мячам 2:1 выигрывала «Балтика».

Гости до финального свистка пытались уйти от поражения, но в отсутствие уже замененного Оффора забить оказалось некому. Скорее армейцы могли увеличить разницу. Бориско просто спас калининградцев после ударов Имрана Фирова и Энрике Кармо. ЦСКА начал чемпионат с победы 2:1.

Александр Ильин

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