ЦСКА вернулся из аута

Матчем ЦСКА—«Балтика» открылся 35-й по счету чемпионат России по футболу. Армейцы, пропустив уже на первых секундах после вбрасывания аута, еще до перерыва вышли вперед 2:1 и в дальнейшем удержали этот результат. Победным стал гол Кирилла Глебова, хотя Чинонсо Оффор вполне мог добыть для калининградцев ничью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между «Балтикой» и ЦСКА

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Матч между «Балтикой» и ЦСКА

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В стартовом матче нового чемпионата встретились команды, занявшие пятое и шестое места по итогам прошлого. И если для ЦСКА, который замкнул топ-5 в Российской премьер-лиге-2025/26, это был чуть ли не провальный сезон, то финишировавшая в шестерке «Балтика» совершила настоящий прорыв. Досталось от нее и армейцам, которые потерпели поражение в калининградской встрече чемпионата. К тому же тогда ситуация вышла из-под контроля, и в массовой потасовке сцепились даже главные тренеры клубов — Андрей Талалаев с Фабио Челестини.

Впрочем, швейцарский специалист еще в конце прошлого сезона покинул ЦСКА. Красно-синие решили рискнуть и утвердили в должности наставника 40-летнего Дмитрия Игдисамова, который совсем недавно работает во взрослом футболе. При этом результаты их контрольных спаррингов в межсезонье настораживали — ни одной победы в семи матчах. Кроме того, пока у москвичей нет ни одного трансфера. «Балтика» была активнее на трансферном рынке, да и в «товарняках» выглядела убедительно, одержав семь сухих побед при одной ничьей и общей разнице голов 36:1.

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Вдобавок ЦСКА недосчитался Дмитрия Баринова, который подхватил вирусную инфекцию. Продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в конце прошлого сезона, голкипер Игорь Акинфеев. Появилась информация, что армейцы собираются приобрести вратаря «Балтики» Максима Бориско, но в первом туре он сыграл за калининградцев.

Первый гол чемпионата состоялся уже через 36 секунд после стартового свистка, и хозяева «ВЭБ Арены» пропустили его с фирменного аута в исполнении Мингияна Бевеева. Защитник сборной России вбросил мяч в штрафную площадь, а Натан Гассама скинул его на Чинонсо Оффора, которому не составило труда поразить ворота с убойной дистанции. Наверняка Игдисамов акцентировал внимание своих подопечных на том, что «Балтика» чрезвычайно опасна именно на стандартах, тем не менее они допустили такой довольно обидный зевок.

Затем гости провели еще несколько атак, которые могли плачевно закончиться для ЦСКА. Дважды бил Илья Петров, опасно угрожал и Фахд Муфи, запомнившийся по выступлениям за «Оренбург» и ставший пока главным приобретением «Балтики» в нынешнее трансферное окно. Однако постепенно армейцы забрали инициативу и развернули ход игры. Гол Данилы Козлова с шикарной подачи Данила Кругового пришлось отменить из-за офсайда, но вскоре Матия Попович вскрыл калининградскую оборону на правом фланге, прокинул Бевеева и сделал прострел, который привел к автоголу Эдуардо Андерсона. Панамец заменил на позиции центрального защитника Кевина Андраде, ушедшего на повышение в «Зенит», и еще уступает ему в надежности.

Сравняв счет на 33-й минуте, на 36-й красно-синие уже повели 2:1. Круговой отдал очередную классную передачу и вывел Кирилла Глебова один на один с Бориско. Левый вингер ЦСКА легко оторвался от сторожившего его Муфи, обвел вратаря и закатил мяч в сетку.

Правда, на исходе первого тайма москвичи едва не упустили преимущество, и опять после аута Бевеева. Снова мог отличиться Оффор, но на этот раз он пробил головой в голкипера Владислава Торопа.

Еще один хороший шанс представился нигерийскому нападающему в дебюте второго тайма, когда Тороп ошибся на выходе. Оффор, видимо, сам не ожидал такого подарка и попал в ближайшего от себя защитника Жуана Виктора. На 53-й минуте Оффор все-таки оформил дубль, когда защитник ЦСКА Мойзес поскользнулся, упал, а очнулся после того, как Максим Петров выложил мяч одноклубнику на пустой створ. Но, как выяснилось, нигериец находился в миниатюрном офсайде, и после проверки на VAR гол аннулировали. Мойзесу откровенно повезло, что его ошибка не повлияла на результат.

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Не подвела техника и в эпизоде, когда с ее помощью удалось определить нарушение со стороны форварда ЦСКА Лусиано Гонду перед тем, как Гассама заблокировал его удар отставленной рукой. Естественно, для назначения пенальти не было оснований. А потом судьи отменили еще один гол Оффора, который вновь забрался в небольшой офсайд. Так что по незасчитанным мячам 2:1 выигрывала «Балтика».

Гости до финального свистка пытались уйти от поражения, но в отсутствие уже замененного Оффора забить оказалось некому. Скорее армейцы могли увеличить разницу. Бориско просто спас калининградцев после ударов Имрана Фирова и Энрике Кармо. ЦСКА начал чемпионат с победы 2:1.

Александр Ильин