Трамп: Иран еще не испытал достаточно боли
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана хотят вести переговоры, но еще не готовы к заключению мирного соглашения. Американский президент допустил нанесение массированного удара по иранской территории.
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«Они еще не испытали достаточно боли»,— сказал господин Трамп в разговоре с Axios. По его словам, новые атаки могут быть сильнее, чем во время операции «Эпическая ярость», которую США вели против Ирана с конца февраля до начала мая.
Израиль будет готов присоединиться к возможным ударам по Ирану, добавил Дональд Трамп. При этом он подчеркнул, что США «никто не нужен» для начала новой операции. Американские источники Axios уточнили, что президент пока не отдавал никаких новых приказов вооруженным силам.
США и Иран возобновили обмен ударами 8 июля, обвинив друг друга в нарушении меморандума об урегулировании конфликта. Корпус стражей исламской революции наносит удары по американским объектам на Ближнем Востоке.
Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем желании заключить мирную сделку с Ираном, но при этом высказывал готовность к военным действиям в случае провала переговоров. Он исходит из того, что Иран должен быть лишен ядерного оружия и нести последствия, если не пойдет на соглашение. Несмотря на заявления о желании вести переговоры, Иран также высказывал требования, в числе которых прекращение боевых действий на всех фронтах, вывод американских сил из прилегающих районов, снятие блокады портов и выплата компенсаций.
Переговоры между США и Ираном велись как напрямую, так и через посредников, таких как Оман, Катар и Пакистан. США пытались оказать давление на иранское руководство, арабские страны Персидского залива призывали США дать дипломатии больше времени, опасаясь эскалации. Обсуждался проект мирного договора, который, среди прочего, предусматривал снятие морской блокады, частичное размораживание иранских активов и приостановку санкций на экспорт нефти. В обмен Иран был готов начать переговоры по ядерной программе, но при этом настаивал на сохранении права на обогащение урана.
Операции против Ирана, подобные упоминаемой «Эпической ярости», уже неоднократно проводились. Например, в июне 2025 года США атаковали три ядерных объекта Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан. Эти действия Дональд Трамп называл «успешной атакой». Однако Иран утверждал, что серьезного ущерба не было, а его власти заявили о готовности ответить на удары.
В целом, позиция Дональда Трампа характеризуется сочетанием жестких угроз и готовности к диалогу, нацеленному на денуклеаризацию Ирана и урегулирование конфликта в регионе. При этом он демонстрирует скепсис относительно внутреннего единства иранского руководства, что, по его мнению, затрудняет переговорный процесс.