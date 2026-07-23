Трамп: Иран еще не испытал достаточно боли

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана хотят вести переговоры, но еще не готовы к заключению мирного соглашения. Американский президент допустил нанесение массированного удара по иранской территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Zohra Bensemra / Reuters Фото: Zohra Bensemra / Reuters

«Они еще не испытали достаточно боли»,— сказал господин Трамп в разговоре с Axios. По его словам, новые атаки могут быть сильнее, чем во время операции «Эпическая ярость», которую США вели против Ирана с конца февраля до начала мая.

Израиль будет готов присоединиться к возможным ударам по Ирану, добавил Дональд Трамп. При этом он подчеркнул, что США «никто не нужен» для начала новой операции. Американские источники Axios уточнили, что президент пока не отдавал никаких новых приказов вооруженным силам.

США и Иран возобновили обмен ударами 8 июля, обвинив друг друга в нарушении меморандума об урегулировании конфликта. Корпус стражей исламской революции наносит удары по американским объектам на Ближнем Востоке.