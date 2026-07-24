Традиция делать красиво

В Екатеринбурге открылся второй ежегодный фестиваль камня «Грани». Его посвятили 300-летию искусства обработки камня на Урале. На четырех музейных площадках запланированы тематические выставки, лекции, пешеходные экскурсии, мастер-классы и занятия по обработке камней. С историей развития главного дела в регионе ознакомилась София Паникова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр истории камнерезного дела имени Денисова-Уральского

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Центр истории камнерезного дела имени Денисова-Уральского

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Мероприятия фестиваля «Грани» пройдут на четырех площадках — в Музее истории Екатеринбурга, Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ), областном Музее истории камнерезного и ювелирного искусства и Центре истории камнерезного дела имени Денисова-Уральского.

Точкой отсчета для фестиваля, который посвящен 300-летнему юбилею обработки камня на Урале, стала дата выхода распоряжения от 15 (26) июля 1726 года, когда за шведским мастером-гранильщиком Христианом Рефа закрепили русских учеников, а в Екатеринбурге организовали камнерезное и гранильное дело.

В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) открыли выставку «Каменный город». Экспозиция раскрывает путь от «больших заказов» Екатеринбургской Императорской гранильной фабрики, открытой в 1751 году при императрице Елизавете Петровне, до работы мастеров в советскую эпоху.

В главном зале вывешены планшеты с документами и редкими фотографии в виде ограненных минералов из архива музея завода «Русские самоцветы», эскизы, каталоги изделий и технические паспорта из фондов Свердловского областного краеведческого музея имени Клера и Государственного архива Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие выставки «Каменный город. К 300-летию камнерезного дела в Екатеринбурге» в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Открытие выставки «Каменный город. К 300-летию камнерезного дела в Екатеринбурге» в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

На некоторых снимках изображены мастера-камнерезы, гранильщики, художники и горщики. В том числе, камнерез Николай Татауров, отбиравший самоцветы для кремлевских звезд и принимавший участие в создании карты «Индустриализация СССР». Центр отведен под инсталляцию большой чаши, отсылающей к реальному каменному изваянию.

В соседнем зале выставлены примеры работ завода «Русские самоцветы» и главного художника-оформителя Евгения Васильева. У каменных фигур за стеклом есть свой технический паспорт, оформленный в виде отдельного документа. В описании указаны размеры, материал, способы обработки и фотография эталонного изделия. Их можно сравнить с выставленными экземплярами.

Дополнительный раздел программы МИЕ посвящен авторским пешим экскурсиям. Участники спустятся в метро, чтобы рассмотреть «каменный пояс», пройдут по Геологической аллее в Историческом сквере и узнают секреты обработки камня. Маршрут будет проходить от Плотинки, где когда-то работала Императорская гранильная фабрика, до корпусов бывшего завода «Русских самоцветов».

На площадке Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) обновили постоянную экспозицию — «Уральская ювелирная школа». На коллекционные украшения можно посмотреть в проектах «Царское Село. Шедевры императорской резиденции» и «Екатерина Великая. Блеск престола и мощь Урала. Из собрания Государственного Эрмитажа». Экскурсионную программу дополнит виртуальное посещение Янтарной комнаты.

В лекционной части на площадке музея пройдут встречи с художниками-камнерезами, скульпторами, коллекционерами и другими экспертами. В рамках фестиваля спикеры расскажут про историю камня, науку о самоцветах, создание украшений, современное искусство и уральское каменное наследие. На мастер-классах гости смогут изготовить браслеты из натуральных камней, научатся росписи каменной поверхности акрилом и нарисуют каменный цветок пастелью.

Центр истории камнерезного дела имени Денисова-Уральского подготовил выставку «Траектория света. Искусство огранки самоцветов», на которой показана история развития русской огранки камней и современные произведения ювелирного искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие выставки «Траектория света. Искусство огранки самоцветов» в Центре истории камнерезного дела имени Денисова-Уральского. Куратор выставки Надежда Ахметшина

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Открытие выставки «Траектория света. Искусство огранки самоцветов» в Центре истории камнерезного дела имени Денисова-Уральского. Куратор выставки Надежда Ахметшина

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

По словам куратора выставки Надежды Ахметшиной, в экспозиции представлено несколько витрин с примерами классической русской бриллиантовой огранки разных типов и видов. Отличительной чертой на бриллиантовом производстве второй половины ХХ века было отсутствие цели «вытянуть массу камня». Мастера делали камень красивым. Он должен был соответствовать геометрическим параметрам, чтобы максимально отражать свет и ярче блестеть. Эта традиция в 90-х перешла на огранку самоцветов.

«Опираясь на традицию делать красиво и качественно, наши органщики, открыв для себя самоцветы, стараются творчески проявить себя. Это проявление было нужно не только заказчикам, но и ювелирам»,— пояснила госпожа Ахметшина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие выставки «Траектория света. Искусство огранки самоцветов» в Центре истории камнерезного дела имени Денисова-Уральского

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Открытие выставки «Траектория света. Искусство огранки самоцветов» в Центре истории камнерезного дела имени Денисова-Уральского

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

На полках витрин собраны камни с включениями. Для таких экземпляров из кварца, кунцита, берилла, топаза и хрусталя мастера учитывают все нюансы «внутренней жизни» камня, чтобы добиться определенного эффекта. Далее расположена огранка крупной формы. Благодаря тому, что разные участки дымтрина имеют свой оттенок, камень визуально превращается в цветок лотоса, который будто бы распускается на глазах.

В соседних залах демонстрируется постоянная экспозиция. Для посетителей в рамках фестиваля организуют авторский мастер-класс «Умом и усердием» по художественной огранке Эдуарда Ахметшина, уроки по обработке мягкого камня и изготовлению авторских украшений.

«Я решил быть геологом в четыре годика. И вот моя мечта исполнилась. Начинал гранить еще в далеком 1995 году. Осваивал различные технологические возможности, наблюдал, какие новшества есть за рубежом, сам придумал очень многое. Потом увидел, как наши органщики перенимали у меня эти приемы, было приятно»,— поделился геолог, мастер художественной огранки Эдуард Ахметшин.

В областном Музее истории камнерезного и ювелирного искусства можно посетить два выставочных проекта: «Россия в камне» и «Город двух К. Арт-объекты и украшения из янтаря, посвященных истории Калининграда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двор Музея истории камнерезного и ювелирного искусства

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Двор Музея истории камнерезного и ювелирного искусства

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

На территории музея установлена скульптурная композиция из известняка. Над ней работали мастера по мягкому и твердому камню Анатолий Зиналиев, Максим и Ольга Шемелины. В триптих вошли фигуры «Камнерезное дело», «Молодой Урал» и «Ювелирное дело». В дни фестиваля на площадке будут проходить занятия по первичной обработке камня.

«Не так часто в нашем городе организуют большие выставочные проекты, в реализации которых принимают участие несколько культурных институций. И всегда это большое событие»,— отметил министр культуры Свердловской области Илья Марков.

София Паникова