В Новом Уренгое под зданием школы нашли человеческий череп

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) следователи проводят доследственную проверку после обнаружения человеческого черепа под зданием одной из школ. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По данным ведомства, череп нашли во время ремонтных работ в грунте под свайным полем школы, построенной в 1989 году. В настоящий момент череп направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить пол, возраст и возможную причину смерти. Также назначены генетические исследования для установления личности.

«Следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Отрабатываются версии происхождения находки, опрашиваются сотрудники образовательного учреждения, а также лица, которые могут располагать значимой информацией»,— сообщили в ведомстве.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Полина Бабинцева