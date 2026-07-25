Кандидат в Госдуму от эсеров Джамалудинов заработал 58 млн рублей в 2025 году

Лидер территориальной группы партии «Справедливая Россия» (СРЗП) по Удмуртии, Карелии, Архангельской, Кировской и Мурманской областям на выборах в Госдуму Камиль Джамалудинов задекларировал доход за 2025 год в размере 58,4 млн руб. Кандидат является депутатом Заксобрания Кировской области, призером Олимпийских игр (бокс) и бизнесменом. Сведения опубликованы на сайте Центризбиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт правительства Кировской области Фото: сайт правительства Кировской области

Отметим, что действующих политиков из Удмуртии в федеральном списке нет. Доход Камиля Джамалудинова складывается из дивидендов по ценным бумагам, процентов по вкладам, сдачи имущества в аренду, а также дохода от компаний. Остаток на счетах (их 15) — 17,9 млн руб.

В частности, господин Джамалудинов является учредителем ООО «Вятка-Уголь» (владеет долей в 51%) и ООО «Радиус Групп» (100%), гендиректором ООО «Драй Клининг Холдинг» и ООО «Компания Вятской Недвижимости». Среди его имущества задекларировано четыре земельных участка: два в Москве (9 и 10 тыс. кв. м), один в Московской области (1,2 тыс. кв. м) и один в Кировской области (386 кв. м, доля 1/2). В Подмосковье у него есть дом на 281,6 кв. м и две квартиры — в столице на 186,8 и 65 кв. м.

Господин Джамалудинов владеет конюшней в Москве на 436,5 кв. м, нежилым помещением в Кировской области на 518,8 кв. м, долями 1/2 на клуб площадью 345,1 кв. м, ателье на 611,9 кв. м, помещение общепита на 90,9 кв. м. В Московской области за ним числятся еще две подземные автостоянки.Эсер рассказал о четырех автомобилях: Skoda Superb 2024 года выпуска, Land Rover Range Rover 2022-го, Mercedes-Benz ML 63 AMG 2008-го и Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC 2020-го.

Помимо Камиля Джамалудинова в группу вошли руководитель фракции СРЗП в Мурманской облдуме Александр Макаревич (доход — 4,17 млн руб.), председатель совета реготделения партии в Карелии Ройне Изюмов (3,24 млн), председатель совета реготделения СРЗП в Кировской области Екатерина Колотова (3 млн) и председатель Совета реготделения партии в Архангельской области Олег Черненко (3,62 млн).

Подробнее о благосостоянии других кандидатов на выборы в Госдуму от Удмуртии — в материале «Пред мандатом отчитаться».