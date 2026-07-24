Тайсон Фьюри победил в бою, который никто не показал

Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри сошелся на ринге с польским «динозавром», 46-летним Мариушом Вахом. Бой, на кону в котором не стояло ровным счетом ничего, прошел в Таиланде, в зале, едва вмещающем пять сотен зрителей. При этом поединок не транслировался вообще ни одним вещателем. Для боксера, в рекорде которого имелись чемпионские пояса по всем важнейшим версиям, случай уникальный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мариуш Вах (слева) и Тайсон Фьюри

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Мариуш Вах (слева) и Тайсон Фьюри

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

За возможность посмотреть на бой с участием Фьюри, пусть его соперник когда-то и претендовал на чемпионский титул, но в последнее время проигрывает всем подряд, многие бы даже заплатили. Как бы то ни было, странный бой прошел, и Фьюри в нем, как и ожидалось, победил — в седьмом раунде. Вах отказался от продолжения поединка.

Вопрос теперь в том, что будет дальше. Встреча Фьюри и Ваха вообще-то рассматривалась лишь как шаг к куда более масштабному шоу. Фьюри пытаются свести с Энтони Джошуа. Оба британца были сброшены с вершины супертяжелого веса, после того как в нем появился украинец Александр Усик. И Фьюри, и Джошуа он побил по два раза. Но недавно Усик сложил все чемпионские пояса и де-факто идет к завершению карьеры. В такой ситуации и у Фьюри, и у Джошуа появляются шансы на возвращение. 25 июля Джошуа в Джидде будет драться с албанцем Кристианом Пренгой. Тоже довольно странный бой. Также не более чем разминка перед встречей с Фьюри. Как сообщает Daily Mail, Фьюри прямо с арены отправился в аэропорт, где его ждал самолет, предоставленный организаторами боя Джошуа. Они хотели бы, чтобы после боя в Джидде оба британца лично объявили о том, что их очная встреча, которую не удавалось организовать много лет (предполагается, что матч пройдет на Wembley), наконец-то случится.

Арнольд Кабанов