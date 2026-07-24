«Арнест» может выкупить часть бизнеса Reckitt Benckiser за 14 млрд рублей

Британская Reckitt Benckiser договорилась о продаже части российских активов группе «Арнест», говорится в сообщении компании. Речь о заводе по выпуску бытовой химии в подмосковном Клину (бренды Vanish, Air Wick, Cilit Bang, Tiret, Calgon и проч.). Основной актив проданного подразделения — деньги на балансе, следует из текста. Сумма сделки не раскрывается. Но по ее итогу Reckitt ожидает убыток на 175 млн (около 18 млрд руб.) в 2026 году.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что справедливая стоимость проданных активов Reckitt — 12-14 млрд руб.

70% из них — это средства на балансе, вывести которые из России нельзя. С учетом бюджетного взноса в 35% от стоимости актива «Арнест» может заплатить 25-40 млрд руб., говорит основатель SharesPro Денис Астафьев. Сейчас сделка проходит одобрение британских регуляторов и может быть закрыта к концу 2026 года. В «Арнесте» говорят, что российской правкомиссией она уже согласована.

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