У моющих средств наметилась химия

Британская Reckitt Benckiser планирует продать ГК «Арнест» Алексея Сагала российский бизнес по производству бытовой химии. Сумма сделки может достигнуть 12–14 млрд руб., из которых около 70%, вероятно, деньги на счетах компании. Привычные бренды Vanish, Calgon и Cilit Bang после сделки «Арнесту» потребуется заменить на локальные аналоги, но продвижение новых марок потребует вложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Британская Reckitt Benckiser договорилась о продаже части российских активов группе «Арнест», говорится в сообщении компании. Речь о заводе по выпуску бытовой химии в подмосковном Клину (бренды Vanish, Air Wick, Cilit Bang, Tiret, Calgon и проч.). Основной актив проданного подразделения — деньги на балансе, следует из текста. Сумма сделки не раскрывается. Но по ее итогу Reckitt ожидает убыток на £175 млн (около 18 млрд руб.) в 2026 году.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что справедливая стоимость проданных активов Reckitt — 12–14 млрд руб.

70% из них — это средства на балансе, вывести которые из России нельзя. С учетом бюджетного взноса в 35% от стоимости актива «Арнест» может заплатить 25–40 млрд руб., говорит основатель SharesPro Денис Астафьев. Сейчас сделка проходит одобрение британских регуляторов и может быть закрыта к концу 2026 года. В «Арнесте» говорят, что российской правкомиссией она уже согласована.

Reckitt Benckiser работает в России с 1994 года. Согласно СПАРК, у группы два крупных подразделения — ООО «Рекитт Бенкизер» (производство чистящих средств) и ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» (оптовая торговля фармпродукцией, отвечает за дистрибуцию «Нурофена», «Стрепсилса» и Durex). Выручка ООО «Рекитт Бенкизер», которое планирует купить «Арнест», в 2023 году (последние данные) снизилась на 18,8%, до 12,3 млрд руб., а чистая прибыль — на 42%, до 2,6 млрд руб.

ГК «Арнест» основана в 1993 году на базе Невинномысского завода бытовой химии. Владелец компании — Алексей Сагал. Производит средства для борьбы с насекомыми «Дихлофос», Mosquitall, лак для волос «Прелесть». В 2025 году выручка основного юрлица — АО «Арнест» — выросла на 12,9% год к году и составила 17,5 млрд руб., а чистая прибыль снизилась на 15,7%, до 4 млрд руб. В 2022 году «Арнест» начал скупать активы уходящих компаний, получив мощности Ball, Heineken и Unilever.

Reckitt заявила о намерении избавиться от активов в России еще в апреле 2022 года. В 2025 году на страну пришелся 1% от оборота глобальной компании. В 2026 году выручка от работы в России начала снижаться в свете санкций ЕС, ограничивших часть поставок продукции. Старший вице-президент ГК «Арнест» Владимир Гурьянов называет высокой производственную и технологическую базу Reckitt. Группа ранее уже сотрудничала с компанией в рамках контрактного производства. Например, на своих мощностях в Тульской области она выпускала освежители Air Wick.

Весной Reckitt начала активно регистрировать в России новые локальные бренды.

Это марки Resolve, Signum, Salgent, Xtormer и Brillit Blast, которые сейчас находятся на балансе ООО «Рекитт Бенкизер». Гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев ждет, что именно под ними «Арнест» в итоге будет развивать ассортимент бытовой химии. Главный вопрос — как быстро покупатель сможет перевести продажи на новые марки без потери доли рынка, говорит Александр Зайцев. Денис Астафьев предполагает, что переходный период приведет к временному снижению выручки и лояльности потребителей. Продвижение брендов потребует вложений.

Отказ Reckitt передать права на глобальные бренды российским покупателям мог сорвать переговоры по продаже ее фармацевтических активов структурам основателя «Фармстандарта» Виктора Харитонина, считает господин Астафьев. Об интересе предпринимателя к бизнесу в мае сообщали «Известия». В «Фармстандарте» от комментариев отказались. В сообщении Reckitt указано, что бизнес в сфере здравоохранения не войдет в сделку с «Арнестом».

Виктория Колганова