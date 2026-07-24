Черногория продлила безвиз для россиян и белорусов до 31 октября
Правительство Черногории разрешило гражданам России и Белоруссии въезжать в страну без виз до 31 октября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров республики.
В соответствии с международными договорами о взаимном передвижении, россияне и белорусы смогут находиться на территории Черногории до 30 дней при наличии действительных проездных документов, выданных компетентными органами этих стран. При этом после 31 октября порядок въезда пока не уточняется.
Ранее местные СМИ со ссылкой на источники писали, что Черногория может с 1 октября 2026 года ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии. Собеседники изданий объяснили эту меру необходимостью синхронизировать визовую политику с правилами Евросоюза, поскольку Черногория является кандидатом на вступление в ЕС.
Решение Черногории о продлении безвизового режима для граждан России и Беларуси до 31 октября 2026 года объясняется стремлением властей поддержать туристический сектор, который составляет 26% ВВП страны. Черногория, являясь кандидатом на вступление в Евросоюз с 2010 года, обязана гармонизировать свою визовую политику с требованиями ЕС. Для получения финансовой помощи из европейского Плана роста, предусматривающего выделение 6 млрд евро претендентам на вступление (из которых Черногории предназначено 383,5 млн евро), стране нужно привести визовую политику в соответствие с европейскими стандартами.
Ранее Черногория уже сталкивалась с критикой со стороны Евросоюза из-за своего безвизового списка. В 2025 году ЕС потребовал от Черногории отменить безвизовый режим по меньшей мере для двух стран к концу февраля, пригрозив в противном случае лишить Подгорицу обещанных миллионов. Правительство Черногории тогда оправдывало сохранение безвизового режима «экономическими интересами страны в области туризма».
Президент Черногории Яков Милатович и премьер-министр Милойко Спаич неоднократно заявляли о намерении привести визовый режим в соответствие с законодательством ЕС и ввести визы для россиян, но при этом пытались максимально отсрочить этот вопрос, чтобы не навредить туристическому сектору. Например, в октябре 2025 года Черногория отменила безвизовый режим для Армении, Узбекистана, Египта и Кувейта, сохранив его для России, Китая, Турции и других стран. Однако уже в конце 2025 года местные СМИ сообщали, что Турция также может быть включена в список стран, для которых Черногория отменит безвизовый режим, что было названо ответной мерой на антитурецкую кампанию в Черногории.
Процесс вступления Черногории в ЕС, который она планирует завершить к 2028 году, предполагает выполнение 33 переговорных позиций. К концу 2025 года из них было «закрыто» только 7, а еще 5 планировалось снять к концу года, что говорит о сложностях в выполнении всех условий. Такая ситуация позволяет Черногории не спешить с полным введением визового режима для всех стран, которые не входят в визовую политику ЕС.