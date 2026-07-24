Черногория продлила безвиз для россиян и белорусов до 31 октября

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение Черногории о продлении безвизового режима для граждан России и Беларуси до 31 октября 2026 года объясняется стремлением властей поддержать туристический сектор, который составляет 26% ВВП страны. Черногория, являясь кандидатом на вступление в Евросоюз с 2010 года, обязана гармонизировать свою визовую политику с требованиями ЕС. Для получения финансовой помощи из европейского Плана роста, предусматривающего выделение 6 млрд евро претендентам на вступление (из которых Черногории предназначено 383,5 млн евро), стране нужно привести визовую политику в соответствие с европейскими стандартами.

Ранее Черногория уже сталкивалась с критикой со стороны Евросоюза из-за своего безвизового списка. В 2025 году ЕС потребовал от Черногории отменить безвизовый режим по меньшей мере для двух стран к концу февраля, пригрозив в противном случае лишить Подгорицу обещанных миллионов. Правительство Черногории тогда оправдывало сохранение безвизового режима «экономическими интересами страны в области туризма».

Президент Черногории Яков Милатович и премьер-министр Милойко Спаич неоднократно заявляли о намерении привести визовый режим в соответствие с законодательством ЕС и ввести визы для россиян, но при этом пытались максимально отсрочить этот вопрос, чтобы не навредить туристическому сектору. Например, в октябре 2025 года Черногория отменила безвизовый режим для Армении, Узбекистана, Египта и Кувейта, сохранив его для России, Китая, Турции и других стран. Однако уже в конце 2025 года местные СМИ сообщали, что Турция также может быть включена в список стран, для которых Черногория отменит безвизовый режим, что было названо ответной мерой на антитурецкую кампанию в Черногории.

Процесс вступления Черногории в ЕС, который она планирует завершить к 2028 году, предполагает выполнение 33 переговорных позиций. К концу 2025 года из них было «закрыто» только 7, а еще 5 планировалось снять к концу года, что говорит о сложностях в выполнении всех условий. Такая ситуация позволяет Черногории не спешить с полным введением визового режима для всех стран, которые не входят в визовую политику ЕС.