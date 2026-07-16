DAN: Черногория отменит безвиз для россиян с 1 октября
Россияне, вероятнее всего, не смогут посещать Черногорию без виз, начиная с 1 октября. Об этом со ссылкой на источник пишет местный портал DAN.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ
Гармонизация визовой политики Черногории с требованиями Евросоюза обязывает власти страны до конца 2027 года адаптировать национальное законодательство. Это означает введение виз для граждан России, Белоруссии, Турции, Китая и стран Ближнего Востока.
По данным собеседников издания, правительство Черногории в ближайшее время может принять решение о введении визового режима для граждан России и Белоруссии. Предполагается, что оно вступит в силу уже в октябре. Во второй раунд гармонизации визового режима, который продлится до конца текущего года, скорее всего, будет включена Турция. Визы постепенно введут для граждан Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Бахрейна.
При этом Россия и Турция оказали значительное влияние на туризм и инвестиции в Черногории в последние годы. По данным агентства Monstat за 2025 год, российские туристы обеспечили 16,4% всего иностранного турпотока в страну, а турецкие — 4,3%.
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Черногория стремится вступить в Евросоюз, подав заявку в 2008 году и получив статус кандидата в 2010 году. Для членства в ЕС страна должна привести свою визовую политику в соответствие со стандартами Евросоюза, что включает отмену безвизового режима для граждан некоторых стран, включая Россию. Этот шаг также необходим для получения €383,5 млн из европейского Плана роста ЕС.
Власти Черногории пытались отсрочить введение виз для россиян, чтобы не нанести ущерб туристическому сектору, который составляет 26% ВВП страны. Россияне остаются крупнейшими иностранными инвесторами в экономику Черногории и составляют значительную часть туристического потока. В случае введения виз, страна может столкнуться со снижением турпотока и падением спроса на недвижимость, а также с трудностями для россиян, постоянно проживающих там или владеющих недвижимостью.