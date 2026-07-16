DAN: Черногория отменит безвиз для россиян с 1 октября

Россияне, вероятнее всего, не смогут посещать Черногорию без виз, начиная с 1 октября. Об этом со ссылкой на источник пишет местный портал DAN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Гармонизация визовой политики Черногории с требованиями Евросоюза обязывает власти страны до конца 2027 года адаптировать национальное законодательство. Это означает введение виз для граждан России, Белоруссии, Турции, Китая и стран Ближнего Востока.

По данным собеседников издания, правительство Черногории в ближайшее время может принять решение о введении визового режима для граждан России и Белоруссии. Предполагается, что оно вступит в силу уже в октябре. Во второй раунд гармонизации визового режима, который продлится до конца текущего года, скорее всего, будет включена Турция. Визы постепенно введут для граждан Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Бахрейна.

При этом Россия и Турция оказали значительное влияние на туризм и инвестиции в Черногории в последние годы. По данным агентства Monstat за 2025 год, российские туристы обеспечили 16,4% всего иностранного турпотока в страну, а турецкие — 4,3%.

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