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Депутат Госсовета Удмуртии Рашит Абашев сложил свои полномочия

Директор производства детской мебели «Красная звезда» в Можге Рашит Абашев досрочно сложил полномочия депутата Госсовета Удмуртии. Такое решение региональный парламент принял на дистанционной сессии 21 июля (результаты голосования опубликовали позднее), сообщает пресс-служба законодательного органа.

Фото: Рашит Абашев, vk

Фото: Рашит Абашев, vk

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что господин Абашев самостоятельно подал заявление об отставке. В начале июля Верховный суд Удмуртии утвердил ему приговор по делу о сокрытии почти 20 млн руб. средств «Красной звезды» в рамках процесса взыскания недоимки по налогам и страховым взносам (ст. 199.2 УК). Директор свою вину не признал.