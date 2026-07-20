Рашит Абашев сложит полномочия депутата Госсовета Удмуртии

Директор производства детской мебели «Красная звезда» в Можге Рашит Абашев подал заявление о сложении полномочий депутата Госсовета Удмуртии. Это следует из проекта постановления республиканского парламента на официальном сайте. Его рассмотрят на сессии 21 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рашит Абашев, vk Фото: Рашит Абашев, vk

Напомним, в начале июля Верховный суд Удмуртии утвердил приговор Рашиту Абашеву по делу о сокрытии почти 20 млн руб. средств «Красной звезды» в рамках процесса взыскания недоимки по налогам и страховым взносам (ст. 199.2 УК). Директор свою вину не признал.