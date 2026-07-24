В норматив биржевых продаж бензина могут зачесть прямые поставки

Составлено ИИ-Ассистентъ

Эта инициатива по зачету прямых поставок в норматив биржевых продаж является частью более широких усилий по стабилизации топливного рынка и ценовой политики. Например, ранее Правительство России неоднократно повышало нормативы продаж бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), чтобы поддержать стабильность цен на внутреннем рынке. Власти постоянно ищут баланс между удовлетворением внутреннего спроса, регулированием цен и интересами вертикально интегрированных нефтекомпаний (ВИНК).

На протяжении последних лет Правительство и ФАС принимали различные меры, включая введение лимитов на рост биржевых котировок и временные запреты на экспорт бензина для обеспечения внутреннего рынка. Так, в 2023 году нормативы продаж бензина повышались с 12% до 13%, а затем до 15% от общего объема производства, а дизтоплива c 8,5% до 9,5% и до 12,5% соответственно. В начале 2024 года ФАС и Минэнерго корректировали нормативы на продажу топлива, увеличив объемы продаж дизельного топлива с 12,5% до 16%. Также рассматривалось предложение ФАС о повышении минимального объема продаж бензина на бирже до 17% в 2025 году.

Эти меры зачастую вызвали разную реакцию у участников рынка. Независимые АЗС, например, неоднократно предлагали увеличить нормативы биржевых продаж, в то время как большинство нефтекомпаний было против, ссылаясь на необходимость обеспечения собственных заправочных сетей. Изменение подхода к биржевым продажам может повлиять на прозрачность ценообразования и баланс спроса и предложения на топливном рынке, поскольку ранее сокращение продаж на бирже связывалось с ростом цен и неудовлетворенным спросом. Сейчас производители обязаны продавать на бирже 15% бензина и 16% дизтоплива (данные на 2025 год).