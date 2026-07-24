На экраны вышел французский фильм «Между небом и землей»

В прокат вышла романтическая драма «Между небом и землей» (L'Ame ideale) Алис Вьяль.

«Между небом и землей» нетрудно упрекнуть во вторичности и непоследовательности в деталях, однако у него все-таки есть своя собственная интонация, а огрехи сценаристов искупает искренняя и правдивая, несмотря на сверхъестественные обстоятельства, игра актеров. А хэппи-энд в картине все-таки будет, хотя и лежащий скорее в области экзистенциального, нежели материального.

Подробнее — в материале «Ъ» «Покойное хозяйство».