Лучший бомбардир в истории НБА Леброн Джеймс подпишет контракт с «Филадельфией»

Американец Леброн Джеймс продолжит карьеру в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Севенти Сиксерс». Об этом лучший бомбардир в истории лиги сообщил на своей странице в социальной сети X.

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Фото: Jessie Alcheh, File / AP Леброн Джеймс

Фото: Jessie Alcheh, File / AP

По данным журналиста ESPN Шэмса Чарании, 41-летний форвард подпишет с командой двухлетний контракт. По условиям соглашения игрок заработает $8 млн.

«Я все еще хочу жертвовать собой. Я все еще хочу вкалывать. Я все еще хочу соревноваться, выигрывать и наслаждаться вкусом победы. Мне кажется, я могу помочь ''Филадельфии'' стать чемпионом»,— написал баскетболист.

41-летний Леброн Джеймс — четырехкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Его последним клубом был «Лос-Анджелес Лейкерс», за который он выступал с 2018 года. Также он представлял «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит». В составе сборной США игрок трижды становился победителем Олимпийских игр (2008, 2012, 2024).

В прошедшем сезоне «Филадельфия» во втором раунде play-off со счетом 0:4 проиграла будущему победителю «Нью-Йорк Никс». «Севенти Сиксерс» становились чемпионами НБА трижды — в 1955, 1967 и 1983 годах.

Арнольд Кабанов