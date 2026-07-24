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Лучший бомбардир в истории НБА Леброн Джеймс подпишет контракт с «Филадельфией»

Американец Леброн Джеймс продолжит карьеру в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Севенти Сиксерс». Об этом лучший бомбардир в истории лиги сообщил на своей странице в социальной сети X.

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

Фото: Jessie Alcheh, File / AP

Леброн Джеймс

Фото: Jessie Alcheh, File / AP

По данным журналиста ESPN Шэмса Чарании, 41-летний форвард подпишет с командой двухлетний контракт. По условиям соглашения игрок заработает $8 млн.

«Я все еще хочу жертвовать собой. Я все еще хочу вкалывать. Я все еще хочу соревноваться, выигрывать и наслаждаться вкусом победы. Мне кажется, я могу помочь ''Филадельфии'' стать чемпионом»,— написал баскетболист.

41-летний Леброн Джеймс — четырехкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Его последним клубом был «Лос-Анджелес Лейкерс», за который он выступал с 2018 года. Также он представлял «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит». В составе сборной США игрок трижды становился победителем Олимпийских игр (2008, 2012, 2024).

В прошедшем сезоне «Филадельфия» во втором раунде play-off со счетом 0:4 проиграла будущему победителю «Нью-Йорк Никс». «Севенти Сиксерс» становились чемпионами НБА трижды — в 1955, 1967 и 1983 годах.

Арнольд Кабанов

Фотогалерея

Жизнь и карьера Леброна Джеймса

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Леброн Джеймс в детстве, 1990-е годы

Леброн Джеймс в детстве, 1990-е годы

Фото: LeBron James Archives

Леброн Джеймс во время объявления школьного турнира в Кливленде, 2002 год

Леброн Джеймс во время объявления школьного турнира в Кливленде, 2002 год

Фото: Mark Duncan / AP

Леброн Джеймс на турнире в Питтсбурге, 2002 год

Леброн Джеймс на турнире в Питтсбурге, 2002 год

Фото: John Heller / AP

Леброн Джеймс на матче НБА в Кливленде, 2007 год

Леброн Джеймс на матче НБА в Кливленде, 2007 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, обладателем трех золотых олимпийских медалей и победителем чемпионата Америки 2007-го года &lt;BR>На фото: на награждении после победы сборной США в чемпионате Америки по баскетболу в Лас-Вегасе, 2007 год

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, обладателем трех золотых олимпийских медалей и победителем чемпионата Америки 2007-го года
На фото: на награждении после победы сборной США в чемпионате Америки по баскетболу в Лас-Вегасе, 2007 год

Фото: Jae C. Hong / AP

Леброн Джеймс на Матче всех звезд НБА в Новом Орлеане, 2008 год

Леброн Джеймс на Матче всех звезд НБА в Новом Орлеане, 2008 год

Фото: Eric Gay / AP

Баскетболист во время матча против команды «Бостон Селтикс» в Бостоне, 2008 год

Баскетболист во время матча против команды «Бостон Селтикс» в Бостоне, 2008 год

Фото: Winslow Townson / AP

Леброн Джеймс перед встречей сборных США и Китая на Олимпийских играх в Пекине, 2008 год

Леброн Джеймс перед встречей сборных США и Китая на Олимпийских играх в Пекине, 2008 год

Фото: Eric Gay / AP

Леброн Джеймс борется за мяч с игроком «Орландо Мэджик» Дуайтом Ховардом в Кливленде, 2009 год

Леброн Джеймс борется за мяч с игроком «Орландо Мэджик» Дуайтом Ховардом в Кливленде, 2009 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс защищает мяч от игроков «Индиана Пэйсерс» Ти Джей Форда (справа) и Дэнни Грэнджера (в центре) в Индианаполис, 2009 год

Леброн Джеймс защищает мяч от игроков «Индиана Пэйсерс» Ти Джей Форда (справа) и Дэнни Грэнджера (в центре) в Индианаполис, 2009 год

Фото: Darron Cummings / AP

Леброн Джеймс на матче против команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» в Филадельфии, 2010 год

Леброн Джеймс на матче против команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» в Филадельфии, 2010 год

Фото: Matt Slocum / AP

Леброн Джеймс в финале НБА, 2011 год

Леброн Джеймс в финале НБА, 2011 год

Фото: David J. Phillip / Pool / AP

Леброн Джеймс и игрок «Оклахома-Сити Тандер» Серж Ибака на матче НБА в Оклахоме, 2012 год

Леброн Джеймс и игрок «Оклахома-Сити Тандер» Серж Ибака на матче НБА в Оклахоме, 2012 год

Фото: Jeff Roberson / AP

Баскетболист на показательном матче между сборными США и Бразилии в Вашингтоне перед Олимпийскими играми в Лондоне, 2012 год

Баскетболист на показательном матче между сборными США и Бразилии в Вашингтоне перед Олимпийскими играми в Лондоне, 2012 год

Фото: Alex Brandon / AP

Леброн Джеймс в матче против команды «Чикаго Буллз» в Чикаго, 2013 год

Леброн Джеймс в матче против команды «Чикаго Буллз» в Чикаго, 2013 год

Фото: Charles Rex Arbogast / AP

Леброн Джеймс во время матча НБА против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Кливленде, 2015 год

Леброн Джеймс во время матча НБА против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Кливленде, 2015 год

Фото: John Kuntz / The Plain Dealer / AP / East News

Леброн Джеймс и игрок «Сан-Антонио Сперс» Джонатан Симмонс на матче НБА в Кливленде, 2016 год

Леброн Джеймс и игрок «Сан-Антонио Сперс» Джонатан Симмонс на матче НБА в Кливленде, 2016 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс с фанатами в Кливленде, 2016 год

Леброн Джеймс с фанатами в Кливленде, 2016 год

Фото: Gene J. Puskar / AP

Баскетболист во время матча НБА против команды «Шарлотт Хорнетс» в Шарлотте, 2018 год

Баскетболист во время матча НБА против команды «Шарлотт Хорнетс» в Шарлотте, 2018 год

Фото: Chuck Burton / AP

Леброн Джеймс на пресс-конференции в Окленде, 2018 год

Леброн Джеймс на пресс-конференции в Окленде, 2018 год

Фото: Ben Margot / AP

Леброн Джеймс на матче против команды «Нью-Йорк Никс» в Лос-Анджелесе, 2020 год

Леброн Джеймс на матче против команды «Нью-Йорк Никс» в Лос-Анджелесе, 2020 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Спортсмен на Матче всех звезд НБА в Чикаго, 2020 год

Спортсмен на Матче всех звезд НБА в Чикаго, 2020 год

Фото: Nam Huh / AP

Леброн Джеймс совершает бросок в матче против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Лос-Анджелесе, 2021 год

Леброн Джеймс совершает бросок в матче против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Лос-Анджелесе, 2021 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Леброн Джеймс во время матча между сборными США и Сербии на Олимпийских играх в Париже, 2024 год

Леброн Джеймс во время матча между сборными США и Сербии на Олимпийских играх в Париже, 2024 год

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Леброн Джеймс во время интервью после матча против команды «Сакраменто Кингз» в Сакраменто, 2024 год

Леброн Джеймс во время интервью после матча против команды «Сакраменто Кингз» в Сакраменто, 2024 год

Фото: Reuters

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Леброн Джеймс в детстве, 1990-е годы

Фото: LeBron James Archives

Леброн Джеймс во время объявления школьного турнира в Кливленде, 2002 год

Фото: Mark Duncan / AP

Леброн Джеймс на турнире в Питтсбурге, 2002 год

Фото: John Heller / AP

Леброн Джеймс на матче НБА в Кливленде, 2007 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, обладателем трех золотых олимпийских медалей и победителем чемпионата Америки 2007-го года
На фото: на награждении после победы сборной США в чемпионате Америки по баскетболу в Лас-Вегасе, 2007 год

Фото: Jae C. Hong / AP

Леброн Джеймс на Матче всех звезд НБА в Новом Орлеане, 2008 год

Фото: Eric Gay / AP

Баскетболист во время матча против команды «Бостон Селтикс» в Бостоне, 2008 год

Фото: Winslow Townson / AP

Леброн Джеймс перед встречей сборных США и Китая на Олимпийских играх в Пекине, 2008 год

Фото: Eric Gay / AP

Леброн Джеймс борется за мяч с игроком «Орландо Мэджик» Дуайтом Ховардом в Кливленде, 2009 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс защищает мяч от игроков «Индиана Пэйсерс» Ти Джей Форда (справа) и Дэнни Грэнджера (в центре) в Индианаполис, 2009 год

Фото: Darron Cummings / AP

Леброн Джеймс на матче против команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» в Филадельфии, 2010 год

Фото: Matt Slocum / AP

Леброн Джеймс в финале НБА, 2011 год

Фото: David J. Phillip / Pool / AP

Леброн Джеймс и игрок «Оклахома-Сити Тандер» Серж Ибака на матче НБА в Оклахоме, 2012 год

Фото: Jeff Roberson / AP

Баскетболист на показательном матче между сборными США и Бразилии в Вашингтоне перед Олимпийскими играми в Лондоне, 2012 год

Фото: Alex Brandon / AP

Леброн Джеймс в матче против команды «Чикаго Буллз» в Чикаго, 2013 год

Фото: Charles Rex Arbogast / AP

Леброн Джеймс во время матча НБА против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Кливленде, 2015 год

Фото: John Kuntz / The Plain Dealer / AP / East News

Леброн Джеймс и игрок «Сан-Антонио Сперс» Джонатан Симмонс на матче НБА в Кливленде, 2016 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс с фанатами в Кливленде, 2016 год

Фото: Gene J. Puskar / AP

Баскетболист во время матча НБА против команды «Шарлотт Хорнетс» в Шарлотте, 2018 год

Фото: Chuck Burton / AP

Леброн Джеймс на пресс-конференции в Окленде, 2018 год

Фото: Ben Margot / AP

Леброн Джеймс на матче против команды «Нью-Йорк Никс» в Лос-Анджелесе, 2020 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Спортсмен на Матче всех звезд НБА в Чикаго, 2020 год

Фото: Nam Huh / AP

Леброн Джеймс совершает бросок в матче против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Лос-Анджелесе, 2021 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Леброн Джеймс во время матча между сборными США и Сербии на Олимпийских играх в Париже, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Леброн Джеймс во время интервью после матча против команды «Сакраменто Кингз» в Сакраменто, 2024 год

Фото: Reuters

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