Нетаньяху встретится с Трампом 28 июля

27 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетит в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Они проведут встречу 28 июля. Господин Нетаньяху также примет участие в похоронах сенатора США Линдси Грэма. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, передает The Times of Israel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (слева) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп (слева) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Как сообщает Axios со ссылкой на представителей Белого дома, на проведении встречи настоял Биньямин Нетаньяху. Это станет первой встречей Дональда Трампа и премьер-министра Израиля после их переговоров в феврале. Тогда господин Нетаньяху представил план начала совместной военной операции против Ирана, которая завершилась в начале мая.

Встреча может быть связана с планами Дональда Трампа возобновить военную операцию против Ирана, пишет Axios. 23 июля американский президент заявил, что рассматривает нанесение массированного удара по иранской территории. Он допустил участие Израиля в возможной операции.