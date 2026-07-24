Нетаньяху встретится с Трампом 28 июля
27 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетит в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Они проведут встречу 28 июля. Господин Нетаньяху также примет участие в похоронах сенатора США Линдси Грэма. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, передает The Times of Israel.
Президент США Дональд Трамп (слева) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Как сообщает Axios со ссылкой на представителей Белого дома, на проведении встречи настоял Биньямин Нетаньяху. Это станет первой встречей Дональда Трампа и премьер-министра Израиля после их переговоров в феврале. Тогда господин Нетаньяху представил план начала совместной военной операции против Ирана, которая завершилась в начале мая.
Встреча может быть связана с планами Дональда Трампа возобновить военную операцию против Ирана, пишет Axios. 23 июля американский президент заявил, что рассматривает нанесение массированного удара по иранской территории. Он допустил участие Израиля в возможной операции.
Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон и его встреча с президентом США Дональдом Трампом могут быть связаны с дальнейшими планами по Ирану. В начале года, в январе 2025 года, Дональд Трамп уже допускал, что сложившаяся ситуация является лучшим моментом для нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, с чем израильское руководство тогда полностью соглашалось. Израильские власти возлагали особые надежды на то, что Трамп отменит запрет на поставки однотонных бомб, введенный предыдущей администрацией США, и получит доступ к противобункерным бомбам GBU-57, которые отсутствуют на вооружении израильской армии, но предположительно способны уничтожить хорошо укрепленную иранскую ядерную инфраструктуру, находящуюся под землей.
В июне 2025 года администрация Трампа уведомила Израиль, что США не будут напрямую участвовать в военных ударах по ядерным объектам Ирана, рассматривая это как одиночную израильскую миссию. Однако Вашингтон также предупредил, что Израиль может нанести удары по Ирану, а Иран, в свою очередь, ответит атаками на израильские и американские базы в регионе. В начале марта 2026 года США и Израиль уже проводили военную операцию в Иране, основной целью которой заявлялась остановка ядерной программы Ирана. После этого Иран нанес ответные удары по американским военным базам в Персидском заливе.