Совет директоров «Русагро» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие

Совет директоров одного из крупнейших российских агрохолдингов «Русагро» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 16,48 руб. на акцию. Это следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Компания направит на дивиденды 15 млрд руб. из нераспределенной прибыли за прошлые годы. Лица, которые имеют право на получение дивидендов, будут определены к 6 августа. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров по этому вопросу — 27 июля.

Дивидендная политика «Русагро» предполагает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, однако решение зависит от финансового положения и нераспределенной прибыли прошлых лет. Последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года. Чистая прибыль «Русагро» по МСФО по итогам прошлого года снизилась на 37,5% по сравнению с 2024 годом и составила 20 млрд руб. Выручка компании выросла на 17%, до рекордных 396 млрд руб.

Как писал «Ъ», Мосгорсуд отменил взыскание в доход государства части акций ГК «Русагро». Речь идет о 14 млн ценных бумаг стоимостью около 1,5 млрд руб., принадлежащих Сергею Трибунскому — племяннику основателя компании Вадима Мошковича. При этом основное решение суда осталось в силе: суд передал в доход государства свыше 400 млн акций основателя холдинга. Сейчас Вадим Мошкович находится под арестом в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денег и даче взятки.