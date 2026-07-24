Совет директоров «Русагро» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие
СД «Русагро» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 16,48 руб. на акцию
Совет директоров одного из крупнейших российских агрохолдингов «Русагро» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 16,48 руб. на акцию. Это следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Компания направит на дивиденды 15 млрд руб. из нераспределенной прибыли за прошлые годы. Лица, которые имеют право на получение дивидендов, будут определены к 6 августа. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров по этому вопросу — 27 июля.
Дивидендная политика «Русагро» предполагает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, однако решение зависит от финансового положения и нераспределенной прибыли прошлых лет. Последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года. Чистая прибыль «Русагро» по МСФО по итогам прошлого года снизилась на 37,5% по сравнению с 2024 годом и составила 20 млрд руб. Выручка компании выросла на 17%, до рекордных 396 млрд руб.
Как писал «Ъ», Мосгорсуд отменил взыскание в доход государства части акций ГК «Русагро». Речь идет о 14 млн ценных бумаг стоимостью около 1,5 млрд руб., принадлежащих Сергею Трибунскому — племяннику основателя компании Вадима Мошковича. При этом основное решение суда осталось в силе: суд передал в доход государства свыше 400 млн акций основателя холдинга. Сейчас Вадим Мошкович находится под арестом в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денег и даче взятки.
В период с 2022 по 2024 год «Русагро» не выплачивала дивиденды. В мае 2023 года совет директоров рекомендовал отказаться от выплат за 2022 год, объясняя это необходимостью оставить чистую прибыль в распоряжении общества для развития. В августе 2023 года компания заявила о планах вернуться к выплатам дивидендов после редомициляции с Кипра в Россию, обещая рассмотреть возможность выплат за прошлые периоды.
Однако в сентябре 2024 года акционеры «Русагро» не одобрили редомициляцию. К марту 2025 года компания все же подала документы для переезда на остров Русский. Несмотря на это, в мае 2024 года совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, а в апреле 2024 года акционеры утвердили этот отказ. Это решение было принято на фоне существенного снижения чистой прибыли компании в первом квартале 2024 года, несмотря на рост выручки. Основатель «Русагро» Вадим Мошкович находится под санкциями, из-за чего он снизил свою долю в компании и вышел из совета директоров.