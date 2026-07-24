Госпитализированы почти 100 пострадавших при ударах ВСУ в Белгородской области

По состоянию на утро 24 июля в медицинских учреждениях Белгородской области находилось 99 пациентов с ранениями разной степени тяжести, полученными в результате атак и обстрелов со стороны ВСУ. Среди них — семеро несовершеннолетних, их состояние оценивается как средней тяжести. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным господина Иконникова, восемь взрослых пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще шесть жителей области, получившие тяжелые ранения, доставлены в Москву.

За вчерашний день, 23 июля, в результате атак и обстрелов на территории Белгородской области пострадали 40 человек, один погиб.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что администрация Белгорода обнародовала перечень рекомендаций для посетителей АЗС в условиях массированных атак БПЛА. Городские власти предупредили, что скопление машин на территории заправок создает повышенную опасность.

Денис Данилов