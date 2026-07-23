Власти Белгорода опубликовали правила для посетителей заправок во время атак ВСУ

Администрация Белгорода обнародовала перечень рекомендаций для посетителей АЗС в условиях массированных атак БПЛА. Городские власти предупредили, что скопление машин на территории заправок создает повышенную опасность. Соответствующее заявление они сделали в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для минимизации рисков администрация рекомендует гражданам придерживаться следующих мер предосторожности:

при нахождении в очереди оставлять не менее 3–4 м до впереди стоящего транспортного средства, избегая образования плотных колонн;

в случае значительного скопления машин на АЗС по возможности пользоваться другой станцией или временно отложить заправку;

производить оплату заранее и использовать бесконтактные способы. При оплате наличными — подготовить точную сумму. После завершения расчетов сразу освобождать место у колонки;

при объявлении ракетной опасности или угрозе атаки БПЛА незамедлительно покинуть автомобиль и направиться в ближайшее защитное сооружение;

не игнорировать требования сотрудников о соблюдении дистанции между транспортными средствами.

В администрации отметили, что рассредоточение автомобилей позволяет минимизировать риски при атаках со стороны Украины.

Сегодня утром «Ъ-Черноземье» сообщал, что за сутки в Белгородской области в результате обстрелов ВСУ погиб один человек, еще девять пострадали.

Кабира Гасанова