Власти Белгорода опубликовали правила для посетителей заправок во время атак ВСУ
Администрация Белгорода обнародовала перечень рекомендаций для посетителей АЗС в условиях массированных атак БПЛА. Городские власти предупредили, что скопление машин на территории заправок создает повышенную опасность. Соответствующее заявление они сделали в Telegram-канале.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Для минимизации рисков администрация рекомендует гражданам придерживаться следующих мер предосторожности:
- при нахождении в очереди оставлять не менее 3–4 м до впереди стоящего транспортного средства, избегая образования плотных колонн;
- в случае значительного скопления машин на АЗС по возможности пользоваться другой станцией или временно отложить заправку;
- производить оплату заранее и использовать бесконтактные способы. При оплате наличными — подготовить точную сумму. После завершения расчетов сразу освобождать место у колонки;
- при объявлении ракетной опасности или угрозе атаки БПЛА незамедлительно покинуть автомобиль и направиться в ближайшее защитное сооружение;
- не игнорировать требования сотрудников о соблюдении дистанции между транспортными средствами.
В администрации отметили, что рассредоточение автомобилей позволяет минимизировать риски при атаках со стороны Украины.
Сегодня утром «Ъ-Черноземье» сообщал, что за сутки в Белгородской области в результате обстрелов ВСУ погиб один человек, еще девять пострадали.