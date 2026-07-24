В Пакистане при взрыве террористов-смертников погибли 27 человек

Группа террористов-смертников на начиненном взрывчаткой автомобиле въехала в контрольно-пропускной пункт на северо-западе Пакистана, написало Reuters. При взрыве погибли 15 человек, в том числе 12 пакистанских военнослужащих. Сообщается, что также погибли 12 боевиков.

Атака на блокпост произошла в ночь с 23 на 24 июля в округе Танк вблизи границы с Афганистаном. Как отмечает Reuters, этот район долгое время служил базой боевиков-исламистов.

В последние месяцы участились столкновения пакистанских военных с боевиками на границе с Афганистаном. В конце июня в этих районах Пакистан убил 29 боевиков.

Яна Рождественская