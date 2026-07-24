Илюмжинов приступил к «перегруппировке» сил перед выборами президента FIDE

Бывший глава Республики Калмыкия и экс-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил «Ъ», что , «учитывая изменения на шахматной доске», занимается «перегруппировкой» сил перед окончательным формированием так называемого тикета. Это состав команды кандидата в президенты FIDE. Дедлайн для его подачи — вечер 26 июля.

«Я открыт для всех. Люди из команды Дворковича (ушедший в отставку глава FIDE. — «Ъ») и других команд просят включить их в мою«,— отметил Кирсан Илюмжинов.

Ключевые элементы его программы — это возвращение ценности чемпионскому титулу, «девальвировавшемуся», в частности, из-за отказа от него первого номера мирового рейтинга норвежца Магнуса Карлсена, интеграция шахмат в олимпийскую программу и борьба с «дискриминацией» в виде. К ней господин Илюмжинов отнес и по-прежнему действующие санкции в отношении ФШР и российских шахматистов, и дисквалификацию, наложенную FIDE в июле на 14-го чемпиона мира Владимира Крамника за высказанные публично подозрения в читинге в адрес чешского и американского гроссмейстеров Давида Навары и Даниэля Народицкого. Вадима Розенштейна и Яна Хенрика Бюттнера Кирсан Илюмжинов охарактеризовал как «уважаемых противников», у которых «все же нет опыта спортивной политики и организационной публичной работы».

Подробнее — в материале «Аркадий Дворкович освободил доску».