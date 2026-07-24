Суд обязал ликвидировать две несанкционированные свалки в Краснотурьинском округе

Краснотурьинский городской суд удовлетворил иск в интересах неопределенного круга лиц и обязал администрацию муниципального округа ликвидировать две несанкционированные свалки, расположенные в районе Медного Рудника. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Летом 2025 года на участках были обнаружены строительный мусор, мебель, автомобильные шины, стеклотара и пластик. Участки относятся к землям населенных пунктов с неразграниченной собственностью и не имеют кадастровых номеров. Они никому не предоставлялись. Кому принадлежит мусор — установить не удалось.

Несмотря на выявленные нарушения и привлечение к административной ответственности, к моменту рассмотрения дела территории полностью очищены не были. Представитель администрации округа в суде подтвердил наличие свалок и сообщил, что на одном из участков уже начались работы по ликвидации. Они финансируются в рамках соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области, согласно которому 90% расходов покрывает областной бюджет, еще 10% — местный. При этом финансирование ликвидации второй свалки в региональные программы включено не было.

Суд удовлетворил иск и обязал администрацию муниципального округа ликвидировать обе свалки до 1 декабря 2026 года. Одновременно определен порядок финансирования работ. Для первого участка сохраняется действующая схема: 90% расходов за счет бюджета Свердловской области и 10% — местного бюджета. Затраты на ликвидацию второй свалки должны быть распределены поровну между федеральным, областным и местным бюджетами.

Полина Бабинцева