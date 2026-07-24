Китай в третий раз применил водометы против филиппинских судов

В спорных водах Южно-Китайского моря береговая охрана КНР применила водометы против нескольких филиппинских рыболовецких судов. Об этом написали СМИ, включая Reuters и CNN, со ссылкой на заявление Филиппинской береговой охраны (PCG). Это уже третий подобный случай за последнюю неделю.

Как заявил пресс-секретарь PCG Джей Тарриэла, инцидент произошел в районе отмели Скарборо. По его словам, береговая охрана приблизилась к одному из рыболовецких судов на расстояние всего семи метров, создав «серьезный риск столкновения» и поведя себя непрофессионально. Господин Тарриэла заявил, что отмель является традиционным местом лова для филиппинских рыбаков и «ни одна иностранная держава не может препятствовать им» в этом.

Район Южно-Китайского моря, в котором произошли столкновения, является спорным между КНР и Филиппинами. Про другой подобный инцидент на этой неделе китайская береговая охрана заявила, что филиппинские суда «преднамеренно вошли в воды, находящиеся под юрисдикцией Китая», а она «оттеснила» их оттуда.

Яна Рождественская