Китай в третий раз применил водометы против филиппинских судов
В спорных водах Южно-Китайского моря береговая охрана КНР применила водометы против нескольких филиппинских рыболовецких судов. Об этом написали СМИ, включая Reuters и CNN, со ссылкой на заявление Филиппинской береговой охраны (PCG). Это уже третий подобный случай за последнюю неделю.
Как заявил пресс-секретарь PCG Джей Тарриэла, инцидент произошел в районе отмели Скарборо. По его словам, береговая охрана приблизилась к одному из рыболовецких судов на расстояние всего семи метров, создав «серьезный риск столкновения» и поведя себя непрофессионально. Господин Тарриэла заявил, что отмель является традиционным местом лова для филиппинских рыбаков и «ни одна иностранная держава не может препятствовать им» в этом.
Район Южно-Китайского моря, в котором произошли столкновения, является спорным между КНР и Филиппинами. Про другой подобный инцидент на этой неделе китайская береговая охрана заявила, что филиппинские суда «преднамеренно вошли в воды, находящиеся под юрисдикцией Китая», а она «оттеснила» их оттуда.
Южно-Китайское море является ареной геополитических событий и объектом территориальных притязаний нескольких стран, включая Китай и Филиппины, которые оспаривают принадлежность островов Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Китай считает большую часть акватории своей, проводя там регулярное патрулирование и учения, а также милитаризируя некоторые острова. Филиппины, в свою очередь, также претендуют на эти территории и предпринимают меры для защиты своих интересов, включая размещение военных на рифе Аюнгин (Вторая отмель Томаса) и открытие баз береговой охраны на спорных островах, таких как Титу.
Инциденты с применением водометов КНР против филиппинских судов нередко связаны с попытками Филиппин доставить припасы своим военным или рыбакам на спорных территориях. Китай объясняет свои действия необходимостью предотвращения незаконной перевозки грузов и охраной своего суверенитета. Эти действия приводят к обострению отношений между странами, и Филиппины обвиняют Китай в агрессивном поведении и непрофессионализме. При этом США, имеющие договор о взаимной обороне с Филиппинами, выражают поддержку Маниле и предостерегают Китай от эскалации, указывая на возможное применение положений договора в случае нападения на филиппинских военнослужащих.
Китай отвергает обвинения США, заявляя, что Вашингтон не является заинтересованной стороной в территориальных спорах в Южно-Китайском море и не имеет права давать указания. Пекин призывает США прекратить провокации и уважать суверенитет КНР. Недавние события, в числе которых столкновения китайских и филиппинских судов, а также активное совместное патрулирование Филиппин с США, Японией и Австралией, говорят о нарастании напряженности в регионе. Однако Китай и Филиппины также предпринимают попытки диалога, о чем свидетельствует временное соглашение по доставке припасов на риф Аюнгин, достигнутое в 2024 году.