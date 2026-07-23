Китай применил водометы против рыболовных судов Филиппин в спорных водах

В спорных водах Южно-Китайского моря произошел пограничный инцидент между КНР и Филиппинами. Китайская береговая охрана заявила, что «оттеснила» два филиппинских рыболовных судна вблизи отмели Скарборо. Представитель береговой охраны Цзян Лю заявил, что филиппинские суда «проигнорировали неоднократные предупреждения и преднамеренно вошли в воды, находящиеся под юрисдикцией Китая». На видео заметно, что корабль китайской береговой охраны использует водомет против филиппинского судна.

Это уже второй на этой неделе инцидент между КНР и Филиппинами. 20 июля в районе Второй отмели Томаса в Южно-Китайском море произошло столкновение между китайской береговой охраной и филиппинскими рыбаками. Правительство Филиппин заявило, что один из рыбаков получил от китайского пограничника несколько ударов дубинкой при выяснении отношений.

Государственный секретарь США Марко Рубио, который сейчас находится на саммите АСЕАН в Маниле, назвал пограничный инцидент «тревожным». Государственный департамент США счел действия Китая «опасными и провокационными».

Евгений Хвостик