Китай применил водометы против рыболовных судов Филиппин в спорных водах
В спорных водах Южно-Китайского моря произошел пограничный инцидент между КНР и Филиппинами. Китайская береговая охрана заявила, что «оттеснила» два филиппинских рыболовных судна вблизи отмели Скарборо. Представитель береговой охраны Цзян Лю заявил, что филиппинские суда «проигнорировали неоднократные предупреждения и преднамеренно вошли в воды, находящиеся под юрисдикцией Китая». На видео заметно, что корабль китайской береговой охраны использует водомет против филиппинского судна.
Это уже второй на этой неделе инцидент между КНР и Филиппинами. 20 июля в районе Второй отмели Томаса в Южно-Китайском море произошло столкновение между китайской береговой охраной и филиппинскими рыбаками. Правительство Филиппин заявило, что один из рыбаков получил от китайского пограничника несколько ударов дубинкой при выяснении отношений.
Государственный секретарь США Марко Рубио, который сейчас находится на саммите АСЕАН в Маниле, назвал пограничный инцидент «тревожным». Государственный департамент США счел действия Китая «опасными и провокационными».
Инциденты между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море, особенно в районе рифа Скарборо (Хуанъянь) и Второй отмели Томаса (риф Жэньай/отмель Аюнгин), происходят регулярно и являются частью давнего территориального спора. Обе страны претендуют на эти территории, богатые углеводородами, и Китай с 2012 года постоянно патрулирует район рифа Скарборо, считая его своей частью. В 1999 году Филиппины преднамеренно посадили на мель корабль Sierra Madre у Второй отмели Томаса, чтобы закрепить свои притязания, и с тех пор регулярно отправляют туда суда для снабжения и ротации военных, что Китай рассматривает как нарушение своего суверенитета.
Данная напряженность усугубляется присутствием и заявлениями США, которые являются союзником Филиппин по договору о взаимной обороне с 1951 года. США неоднократно осуждали действия Китая как «агрессивные и дестабилизирующие» и обещали защищать Филиппины в случае нападения. Это приводит к тому, что Китай призывает США не вмешиваться в проблему Южно-Китайского моря, поскольку они не являются заинтересованной стороной, и неоднократно обвиняет Филиппины в провокациях, вызванных поддержкой внешних сил. Отношения между Манилой и Пекином в последние годы значительно ухудшились, хотя в июле 2024 года было достигнуто временное соглашение, касающееся ротации военных на борту Sierra Madre.