МАК назвал недостатки в обучении причиной крушения самолета Diamond DA40 под Орском

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) 24 июля опубликовал финальный отчет расследования катастрофы учебно-тренировочного самолета Diamond DA40 NG в Оренбургской области, произошедшей в феврале 2026 года. На самолете находились инструктор и два курсанта Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации (СПбГУ ГА), все трое погибли. Как счел комитет, причиной ЧП стал системный провал вуза в подготовке пилотов, а также решение инструктора провести вылет, несмотря на риск обледенения воздушного судна.

Крушение DA40 NG во время учебно-тренировочного полета произошло 2 февраля около города Орска. Жертвами катастрофы стали курсанты факультета летной эксплуатации в возрасте 20 и 21 года, проходившие учебно-летную практику на местном аэродроме.

С ними погиб и 35-летний пилот-инструктор СПбГУ ГА, имевший порядка 2,7 тыс. часов налета, из которых более 2,5 тыс. часов — именно на DA40 NG.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пилотов не научили сваливать».