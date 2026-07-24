МАК назвал недостатки в обучении причиной крушения самолета Diamond DA40 под Орском
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) 24 июля опубликовал финальный отчет расследования катастрофы учебно-тренировочного самолета Diamond DA40 NG в Оренбургской области, произошедшей в феврале 2026 года. На самолете находились инструктор и два курсанта Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации (СПбГУ ГА), все трое погибли. Как счел комитет, причиной ЧП стал системный провал вуза в подготовке пилотов, а также решение инструктора провести вылет, несмотря на риск обледенения воздушного судна.
Крушение DA40 NG во время учебно-тренировочного полета произошло 2 февраля около города Орска. Жертвами катастрофы стали курсанты факультета летной эксплуатации в возрасте 20 и 21 года, проходившие учебно-летную практику на местном аэродроме.
С ними погиб и 35-летний пилот-инструктор СПбГУ ГА, имевший порядка 2,7 тыс. часов налета, из которых более 2,5 тыс. часов — именно на DA40 NG.
Подробнее — в материале «Ъ» «Пилотов не научили сваливать».
Недостаточная подготовка персонала и ошибки пилотирования часто становятся причиной авиакатастроф. Например, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) называл пробелы в подготовке экипажа при крушении вертолета Ми-8Т в Хабаровском крае в июле 2025 года. Аналогичные проблемы выявлялись в отчете МАК о крушении Cessna-172 в Камско-Устьинском районе Татарстана в июле 2024 года, где также указывались недостатки в эксплуатационной документации и неверные действия пилота при сваливании.
В целом, МАК неоднократно указывал на человеческий фактор как на одну из основных причин авиационных инцидентов. Например, после катастрофы SSJ-100 в Шереметьево в 2019 году основной причиной были названы некоординированные действия командира экипажа. Также Росавиация критиковала отчеты о посадках самолетов, указывая на «недопустимо низкий уровень» подготовки пилотов.