Фестиваль «Грани», «Трибьют Linkin Park» и мировые хиты на волынке

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно послышать трибьют «Linkin Park», выступление девичьей рок-группы Yulchi и музыкального трио Provans. В музеях — увидеть выставку «Ветер надежды и другие путешествия Владимира Высоцкого» и «Траектория света. Искусство огранки самоцветов». В театрах — посетить премьеру спектакля «Альбом с голубем». На лекциях можно узнать об «эсперанто» Ильи Кабакова и обсудить, кто из императриц задал тренд на ношение военной формы женщинами. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клуб «Нирвана»

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ Клуб «Нирвана»

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

Концерты

В клубе «Нирвана» 25 июля состоится концерт Crystal Castles Night — тематический фестиваль, посвященный творчеству канадского электронного дуэта Crystal Castles. Стоимость билета от 1,6 тыс. руб.

В клубе «Нирвана» 26 июля состоится концерт «Трибьют Linkin Park». Группа Reanimation исполнит песни американского рок-музыканта и владельца двух премий «Грэмми» Честера Беннингтона, вокалиста «Linkin Park». Стоимость билета — от 850 до 1,4 тыс. руб.

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Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Yulchi

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В рок-зале Музея андеграунда 26 июля выступит рок-группа Yulchi, состоящая из девушек. Особые гости вечера — группа «Птичье Молоко», чьи песни представляют смесь трип-хопа и живых инструментов. Стоимость билета — от 600 до 900 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летний театр парка Маяковского

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Летний театр парка Маяковского

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На сцене Летнего театра Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского 28 июля пройдет концерт «Волынка: от этники до рока. Разрушители стереотипов». В программе — хиты AC/DC и Boney M, шотландская классика и советский гранд-фанк. Оркестр из Москвы исполнит музыкальные композиции на одном духовом инструменте — волынке. Стоимость билетов — от 1,3 тыс. до 2,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы "Анимация" Константин Кулясов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Лидер группы "Анимация" Константин Кулясов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

На площадке паба Ben Hall 30 июля пройдет концерт лидера группы «Анимация» Константина Кулясова, чьи песни сопоставимы с крылатыми выражениями. Гости услышат произведения исполнителя под душевную акустику. На сцене прозвучат старые хиты и новые песни автора. Стоимость билетов — от 2,1 до 2,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Синара Центр"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ "Синара Центр"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В историческом флигеле «Синара Центра» 30 июля состоится концерт «Влюбленные в Прованс» музыкального коллектива Provans. Резиденты клубов EverJazz и Алексея Козлова расскажут о произведениях и исполнят композиции французских авторов от 1930-х до наших дней. В программе — песни Пиаф, Азнавура, Матье в джазовых аранжировках трио и инструментальные шедевры Гальяно, Леграна, Косма и других. Стоимость билетов — 2 тыс. руб.

Выставки и экскурсии

В музее Владимира Высоцкого можно посетить выставку «Ветер надежды и другие путешествия Владимира Высоцкого». Гости увидят материалы, связанные с созданием песен к лирико-философскому фильму о море, парусах и молодости «Ветер надежды». В экспозиции представлены редкие документы, черновики песен, аудиозаписи и кадры кинохроники. «Это попытка понять, как рождалась надежда в творчестве человека, который умел видеть рай даже в пустыре — и делиться им со всеми»,— говорится в описании выставки. Для посещения необходим входной билет в музей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Литературный квартал

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Литературный квартал

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Литературном квартале 25 июля состоится пешеходная экскурсия «Мифы и легенды Литературного квартала». Посетителям расскажут историю формирования квартала и о тайнах мемориального дворика музея Мамина-Сибиряка, покажут, где протекает каменная река и находится тропа любви. Стоимость — 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Остров Тарабаровых. Наив и не только» в Музее наивного искусства

Фото: София Паникова Выставка «Остров Тарабаровых. Наив и не только» в Музее наивного искусства

Фото: София Паникова

В Музее наивного искусства 25 июля состоится выставочная экскурсия «Добро пожаловать на Остров Тарабаровых!». Гости увидят коллекцию, объединившую признанных мастеров наива и профессиональных художников. В программе — знакомство с произведениями, рассказ о том, откуда художники из глухих деревень доставали кисти и краски, и почему их работы оказались в музеях по всему миру. Стоимость билета — от 150 до 250 руб.

В Центре истории камнерезного дела имени Денисова-Уральского 25 июля открывается выставка «Траектория света. Искусство огранки самоцветов». Программа посвящена художественной огранке ювелирных камней, объединяющая признанных мастеров из Екатеринбурга, Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. В экспозиции будут представлены работы Эдуарда Ахметшина, Андрея Комарова, Дмитрия Саморукова и других ювелиров. Выставка «Траектория света» станет одним из центральных событий фестиваля камнерезного искусства «Грани». Стоимость билета — от 150 до 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шарташский лесопарк

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Шарташский лесопарк

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Музей Бориса Ельцина 25 июля организует экскурсию на электросамокатах «Экспериментальный Шарташ: от древности до наших дней». Во время поездки по району ЖБИ участники познакомятся с историей места, которая началась задолго до появления Екатеринбурга. Благодаря формату экскурсии, маршрут охватит значительную часть территории и позволит взглянуть на район как на единое пространство. Обязателен опыт вождения электросамоката. Стоимость — 800 руб.

Галерея «Синара Арт» 29 июля ждет гостей на обзорной экскурсии по двум выставочным проектам «Все за один вечер в "Синара Арт"». В программе — знакомство со всеми текущими выставочными проектами: «Фундаментальный лексикон» и «Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза». Посетители получат профессиональный взгляд на современное искусство и смогут переосмыслить экспозиции через призму экспертной интерпретации искусствоведа Анны Збар. Стоимость билета — 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Кинолето» в парке Маяковского

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фестиваль «Кинолето» в парке Маяковского

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Кино

В рамках фестиваля «Кинолето» в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского 25 июля продут бесплатные показы фильмов под открытым небом. Зрителям покажут классику «Союзмультфильма»: «Полет на Луну», «Мурзилка на спутнике», «Главный звездный». Особое внимание заслуживает кино, показанное раннее на фестивале короткометражных фильмов «Кинопроба»: «Леонид Шварцман. Сказка о мальчике и старом городе», «Рок Беркут» и другие. Вход свободный.

В кинозале Ельцин-центра 25 июля пройдет специальный показ авангардного российского мультфильма «Непокой» режиссера Леонида Шмелькова. История повествует о главном герое Яше, который сбивается с пути и оказывается в странном отеле. Персонаж сталкивается со странностями, которые ему предстоит разгадать. Стоимость — 400 руб.

В Доме кино 28 июля пройдет кинопоказ балета Йохана Ингера «Лебединое озеро». На записи со сцены Дрезденской оперы зрители увидят пластический спектакль о любви, свободе и предательстве. Шведский хореограф, ставя свою версию балета, взял за основу не всем известное либретто, а сказку XVIII века «Украденное покрывало». Стоимость — 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Спектакли и перфомансы

В ресторане «Высота 5642» 27 июля состоится спектакль-перформанс «Гости». Посетителей ждет театральный перформанс с терапевтическим действием, в жанре застольной беседы с «хозяевами» дома. Все зрители — приглашенные гости, которые могут быть активными участниками беседы или просто наблюдателями. Интрига вечера в том, кто скрывается за масками перформеров-экспертов, которые будут «направлять» разговор. Стоимость — 2,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр современной драматургии (ЦСД)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Центр современной драматургии (ЦСД)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Центре современной драматургии (ЦСД) 29 июля состоится спектакль Антона Бутакова «Бесконечный апрель». Зрители увидят умирающего старика Веню, который сохранил в памяти каждый судьбоносный апрель в его жизни. Гостям спектакля предстоит понять, насколько коварна и изворотлива память человека. Стоимость билета — 1,2 тыс. руб.

В Центре современной драматургии (ЦСД) 30 июля запланирована премьера спектакля «Альбом с голубем». Посетители увидят постановку по пьесе Алексея Федорченко и Лиды Канашовой. Через личную драму Сергея Довлатова, находящегося перед выбором — «Нева, Эрмитаж, березы» или «Тот самый Бродвей», можно увидеть любовь, боль эмиграции и творческую жизнь 70-80-х годов. «Достаточно ли одного рассказа, или необходима новая история каждый раз, чтобы поведать о знакомстве Довлатова со своей женой?»,— задаются вопросом авторы. Стоимость билетов — 1,2 тыс. руб.

Лекции

В Музее Решетникова 25 июля состоится лекция «Дамы в форме: из истории придворного дресс-кода» музейного реконструктора Павла Ананьина. Встреча будет посвящена феномену «мундирного платья» в Российской империи. В программе — обсуждение, кто из императриц задал тренд на ношение военной формы женщинами, и как эта традиция развивалась в доме Романовых. Стоимость билета — 500 руб.

Галерея «Синара Арт» 28 июля ждет гостей на арт-лекции Надежды Маценко «Илья Кабаков. Тут кончено. Дальше». Искусство Ильи Кабакова вырастает из личного опыта жизни в СССР. Автор вошел в историю мирового искусства с такими известными произведениями, как «Жук» или «Номер Люкс». Посетители узнают, что такое «эсперанто» Кабакова, какими инструментами пользовался художник и в чем его актуальность для нашего времени. Стоимость билета — 1,2 тыс. руб.

В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея изобразительного искусства (ЕМИИ) 29 июля пройдет лекция «Иконы походной церкви». Икона предстанет как многомерное пространство культурного феномена, в каждой грани которого отразилась эпоха. Слушателям предлагается расшифровать символы и визуальные цитаты священных текстов, отметить особенности художественного языка в стилистике живописи и многое другое. Стоимость билета — от 250 до 500 руб.

Фестивали

В концерт-холле «Свобода» 25 июля пройдет единственный на Урале фестиваль малых коммерческих пивоварен «Урал Крафт Фест». Организаторы предлагают возможность не только попробовать эксклюзивы, но и пообщаться лично с авторами крафтовых напитков. Гостям в формате дегустации будет представлено свыше 70 сортов пива, сидра, мидов общим весом около тонны. В рамках фестиваля пройдет аукцион редкого бокала, бир понг и другие активности. Стоимость билета — 5 тыс. руб.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ), Центре истории камнерезного дела имени Денисова-Уральского, Музее истории Екатеринбурга и Музее истории камнерезного и ювелирного искусства 25 и 26 июля во второй раз пройдет фестиваль «Грани». Новшеством фестиваля станет насыщенная выставочная программа в честь 300-летия истории художественной обработки цветного камня на Урале. Гостей ждут уникальные выставки: «Каменный город» о вековой истории камнерезного дела, «Траектория света» с работами мастеров огранки, а также «Россия в камне» и «Город двух К» с артобъектами из Калининградского музея янтаря. Обширная программа включает лекции со специалистами по геологии и минералогии, коллекционерами, художниками-камнерезами и ювелирами, мастер-классы и занятия, связанные с навыками первичной обработки камня. Помимо этого, музеи организуют тематические пешеходные прогулки по городу. Купив билет на одну выставку, гости смогут посетить все последующие по цене льготного билета. Стоимость — от 150 до 500 руб.

В кластере «Лето на заводе» в Сысерти 26 июля выступят солисты Екатеринбургского театра оперы и балета («Урал Опера Балет»). «Мы смешаем времена и эпохи, пройдемся от Паганини и Вивальди, Чайковского, Рахманинова и вернемся в наше время, к известным произведениям»,— пообещали организаторы. На сцене выступят скрипач-виртуоз, лидер группы «Красная скрипка» Александр Рассказов, Ольга Семенищева, солистка «Урал Оперы Балет», а также приглашенная солистка Большого театра России Светлана Смирнова. Билет — 350 руб.

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского 26 июля производитель кормов для домашних животных Limkorm организует городской фестиваль для владельцев домашних животных и их питомцев «Голос питомца». На мероприятии пройдут лекции, мастер-классы по уходу, чек-ап питомца, и концерт. Активные питомцы могут принять участие в соревнованиях, а хозяева посмотреть показательные выступления в дисциплинах кольцеброс, поиск запахов и танцы с собакой. Организаторы предусмотрели отдельную зона пристройства бездомных кошек и собак. Вход свободный.

В конноспортивном клубе «Дубрава» в поселке Верхнее Дуброво 26 июля в рамках «Летофеста» состоится первый антиэйдж-фестиваль здоровья, моды и красоты «КомУза: Возраст — это модно!». Событие посвящено современному взгляду на долголетие, здоровый образ жизни и красоту без возрастных ограничений. Гости увидят на сцене модные показы агентства «Модельстарз Эйдж Плюс», художественную гимнастику сборной команды кандидатов и мастеров спорта СССР, которые собрались 40 лет спустя, живые хороводы, кастинг в реалити-шоу. Вход на фестиваль по предварительной регистрации.

Подготовила Виктория Биц