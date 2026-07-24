Минобороны ФРГ перенесет сроки создания флота БПЛА
Сотрудники отдела планирования министерства обороны ФРГ во внутренней записке, подготовленной для госсекретаря по вооружениям Йенса Плётнера, сделали вывод, что Германия не сможет добиться цели по созданию флота реактивных боевых беспилотников к 2029 году, сообщает Politico. Эксперты рекомендовали отложить срок. Обязательства по вооружению Бундесвера дронами ФРГ взяла на себя в 2022 году на мадридском саммите Североатлантического альянса.
Речь идет не об одноразовых дронах-камикадзе, которые активно применяются в украинском конфликте, а о многоразовых скоростных беспилотниках. Их задача — нести вооружение, сенсоры и системы РЭБ, летая в связке с пилотируемыми истребителями Eurofighter Typhoon и F-35 люфтваффе. К 2035 году, согласно плану НАТО, на вооружении у ФРГ должно быть не менее 30 таких единиц. В самом Берлине установили себе более жесткий дедлайн: первые дроны должны появиться у люфтваффе уже в 2029 году для того, чтобы у Берлина было время обучить пилотов взаимодействовать с тяжелыми дронами при выполнении операций.
С этой целью Минобороны страны рассматривало вариант закупки 12 австралийских Boeing MQ-28 Ghost Bat в качестве временной меры. Однако издание Politico со ссылкой на конфиденциальные документы Минобороны ФРГ сообщило, что внутри ведомства произошел раскол по вопросу целесообразности покупки австралийских беспилотников. Причина кроется в том, что Boeing MQ-28 Ghost Bat требует серьезной доработки для удовлетворения нужд Германии. Австралийский беспилотник изначально создавался для задач «воздух-воздух», Германии же необходим дрон для нанесения ударов по целям на земле, что требует масштабных доработок и адаптации ПО.
Подробнее — в материале «Немецкие планы отлетели дальше задуманного».