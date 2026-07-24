Немецкие планы отлетели дальше задуманного

Внутренние разногласия в Минобороны Германии рискуют сорвать планы страны по созданию флота реактивных боевых беспилотников к 2029 году. Изначально в Берлине планировали закупить австралийские Boeing MQ-28 Ghost Bat, однако теперь вместо прямой закупки БПЛА в Берлине хотят провести открытый конкурс в 2027 году. Эта процедура непременно сорвет ранее установленные сроки, хотя и не помешает реализовать проект к 2035 году — именно такой дедлайн установлен НАТО для Германии в рамках Новой модели сил для защиты восточного фланга альянса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беспилотник Boeing MQ-28 Ghost Bat

Фото: Axel Schmidt / Reuters Беспилотник Boeing MQ-28 Ghost Bat

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Обязательства по созданию флота реактивных боевых беспилотников висят над Германией не первый год. Еще в 2022 году, после начала украинского конфликта, на мадридском саммите Североатлантического альянса была утверждена Новая модель сил НАТО. Ее основная заявленная цель — защита восточного фланга альянса и сдерживание России. В рамках этой концепции ключевые страны—участницы альянса взяли на себя обязательства по укреплению обороны стран Балтии, Польши и Румынии. Германия должна при необходимости прийти на помощь Литве. С этой целью Берлин уже начал создавать бронетанковую бригаду численностью 5 тыс. военных. Ее развертывание должно завершиться в 2027 году. Еще одно обязательство — создать флот реактивных боевых беспилотников, способных действовать в сильно защищенном воздушном пространстве.

Речь идет не об одноразовых дронах-камикадзе, которые активно применяются в украинском конфликте, а о многоразовых скоростных беспилотниках. Их задача — нести вооружение, сенсоры и системы РЭБ, летая в связке с пилотируемыми истребителями Eurofighter Typhoon и F-35 люфтваффе. К 2035 году на вооружении у ФРГ должно быть не менее 30 таких единиц. В самом Берлине установили себе более жесткий дедлайн: первые дроны должны появиться у люфтваффе уже в 2029 году для того, чтобы у Берлина было время обучить пилотов взаимодействовать с тяжелыми дронами при выполнении операций.

С этой целью Минобороны страны рассматривало вариант закупки 12 австралийских Boeing MQ-28 Ghost Bat в качестве временной меры. Именно в связке с ними немецкие пилоты могли бы отрабатывать маневры, пока европейские проекты по созданию подобных БПЛА находятся в стадии разработки. Одновременно с этим предлагалось тестировать имеющиеся на рынке аналоги. В качестве возможной альтернативы рассматривались БПЛА CA-1 Europa немецкого стартапа Helsing and Hensoldt и XQ-58 Valkyrie от американского концерна Kratos. Такой вариант был признан единственным, который обеспечивал бы выполнение целевого показателя 2029 года.

Однако издание Politico со ссылкой на конфиденциальные документы Минобороны ФРГ сообщило, что внутри ведомства произошел раскол по вопросу целесообразности покупки австралийских беспилотников.

Причина кроется в том, что Boeing MQ-28 Ghost Bat требует серьезной доработки для удовлетворения нужд Германии. Австралийский беспилотник изначально создавался для задач «воздух-воздух», Германии же необходим дрон для нанесения ударов по целям на земле, что требует масштабных доработок и адаптации ПО. В итоге немецкие эксперты дали заключение о том, что их будет нереально реализовать до 2029 года.

Альтернативные варианты закупки БПЛА и вовсе были признаны недостаточно проработанными. Сумма предполагаемой сделки оценивалась в €820 млн, большая часть комплектующих должна была производиться за рубежом. Это обстоятельство также могло стать проблемой при проведении сделки через Бундестаг (военные контракты должны получить одобрение депутатов). В заключительной внутренней записке, подготовленной для госсекретаря по вооружениям Йенса Плётнера сотрудниками отдела планирования министерства перед принятием им решения о дальнейших шагах, делается вывод о том, что целевой показатель на 2029 год больше не может быть достигнут, и рекомендуется отложить его.

Новой стратегией по закупке БПЛА станет проведение в 2027 году открытого конкурса на получение контракта. Это, убеждены эксперты, сможет снизить траты и выиграть время для немецких и европейских проектов, которые потенциально могли бы принять участие в конкурсе. При этом эксперты, участвовавшие в разработке нового предложения, подчеркивают, что на фоне невозможности выполнить цели 2029 года ФРГ стоит стремиться реализовать изначальный показатель НАТО 2035 года. Вместо реактивных боевых беспилотников с 2027 года предлагается частично использовать крылатые ракеты. При этом эксперты подчеркивают, что они не смогут закрыть необходимый объем задач. После того как Плётнер получит заключение, ему придется принять решение о том, по какому сценарию пройдет закупка БПЛА.

Вероника Вишнякова