В Кировской области отменили массовые мероприятия после ракетной атаки

В Кировской области с 24 июля отменили часть культурно-массовых и развлекательных мероприятий после ракетной атаки на предприятие в Кирове. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

На ближайшие выходные отменены фестивали «Истобенский огурец», «Ива Дивная», «Казанская ярмарка» в Малмыже, «Прогулочная Спасская» в Кирове и другие мероприятия.

О возобновлении их проведения власти сообщат дополнительно.

Ранее сообщилось, что в результате ракетной атаки на одно из предприятий региона погибли шесть человек, еще 32 пострадали.

Анна Кайдалова