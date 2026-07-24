FONBET стал партнером крупнейшего армрестлинг-промоушена России
Букмекерская компания FONBET и крупнейший армрестлинг-промоушен России «АРМАТУРА» объявили о начале стратегического партнерства.
Первым совместным проектом станет турнир «АРМАТУРА 13», который пройдет в Москве в сентябре. В его программу войдут четыре титульных поединка, два чемпионских пояса промоушена, а также выступления одних из самых известных представителей армрестлинга, включая Сергея Токарева и Schoolboy.
Организаторы мероприятия обещают зрелищные противостояния и насыщенную программу. Сотрудничество с FONBET должно способствовать дальнейшему развитию и популяризации армрестлинга в России.
Ранее FONBET уже поддерживал соревнования по армрестлингу. В марте букмекер выступил генеральным партнером международного фестиваля Siberian Power Show в Красноярске.
Букмекерская компания FONBET активно инвестирует в развитие и популяризацию российского спорта, а также в социальные и благотворительные инициативы через целевые отчисления, спонсорские контракты и пожертвования. Компания является партнёром целого ряда спортивных организаций и мероприятий. Она сотрудничает с Федерацией дзюдо России, Российской федерацией баскетбола (РФБ), Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) и Федерацией падела России (ФПР), а также является титульным спонсором Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Кубка России по футболу.
Помимо крупных лиг и федераций, FONBET поддерживает отдельные спортивные клубы, такие как ПФК ЦСКА, ярославский «Локомотив», омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». В рамках своих инициатив компания также организует различные проекты, включая «Бабушкин свитер», ориентированный на фанатов хоккея и футбола, и программу «ДоброFON», поддерживающую адаптивный спорт и паралимпийское движение. Например, FONBET выделяла средства российским паралимпийцам и поддерживала турниры для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Компания не только спонсирует традиционные виды спорта, но и активно участвует в развитии новых направлений, таких как падел, который, по словам управляющего акционера FONBET Валентина Голованова, является «самым быстро развивающимся видом спорта в стране». FONBET также привлекает мировых звезд спорта в качестве своих амбассадоров для продвижения спорта в России, как это было с чемпионом мира по футболу Андреа Пирло. Эти инициативы направлены на повышение престижа отечественных соревнований и привлечение новой аудитории.