FONBET стал партнером крупнейшего армрестлинг-промоушена России

Букмекерская компания FONBET и крупнейший армрестлинг-промоушен России «АРМАТУРА» объявили о начале стратегического партнерства.

Первым совместным проектом станет турнир «АРМАТУРА 13», который пройдет в Москве в сентябре. В его программу войдут четыре титульных поединка, два чемпионских пояса промоушена, а также выступления одних из самых известных представителей армрестлинга, включая Сергея Токарева и Schoolboy.

Организаторы мероприятия обещают зрелищные противостояния и насыщенную программу. Сотрудничество с FONBET должно способствовать дальнейшему развитию и популяризации армрестлинга в России.

Ранее FONBET уже поддерживал соревнования по армрестлингу. В марте букмекер выступил генеральным партнером международного фестиваля Siberian Power Show в Красноярске.

Арнольд Кабанов