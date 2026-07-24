Минэнерго сообщило о скором утверждении запрета на майнинг в Москве
Минэнерго России рассчитывает, что правительство в ближайшее время опубликует постановление о запрете на майнинг криптовалюты в Москве, Подмосковье и в некоторых муниципалитетах Курской области до 2032 года. Об этом сообщил директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов.
«В ближайшее время ожидаем выхода постановления. Решение принято, и проект внесен»,— сказал господин Максимов журналистам (цитата по ТАСС). По его словам, ведомство не получало от других регионов запросов по поводу введения запрета на майнинг.
Министерство энергетики представило проект постановления о запрете на майнинг в конце июня. Власти Московской области объясняли необходимость меры тем, что майнинг потребляет много энергии, но не приносит результатов для экономики. Сейчас такой запрет действует в 13 энергодефицитных регионах, в том числе в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье.
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Решение о запрете майнинга в Москве, Подмосковье и ряде муниципалитетов Курской области до 2032 года было рекомендовано Правительственной комиссией по развитию электроэнергетики. Инициатива о введении ограничений в Московском регионе исходила от мэра столицы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а в Курской области — от губернатора Александра Хинштейна, который указывал на необходимость профилактики энергодефицита из-за атак ВСУ и бесконтрольного майнинга.
Запрет на майнинг криптовалюты уже действует в 13 энергодефицитных регионах России, включая Иркутскую область, Бурятию, Забайкалье, а также Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, ряд республик Северного Кавказа. Эти ограничения были введены с начала 2025 года и должны продлиться до 15 марта 2031 года. В некоторых регионах, таких как Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край, запрет является временным и действует в периоды пиковых нагрузок на электросети, тогда как в других регионах введен полный запрет. Ограничения направлены на поддержание баланса энергопотребления для промышленных нужд и предотвращение веерных отключений.