Минэнерго сообщило о скором утверждении запрета на майнинг в Москве

Минэнерго России рассчитывает, что правительство в ближайшее время опубликует постановление о запрете на майнинг криптовалюты в Москве, Подмосковье и в некоторых муниципалитетах Курской области до 2032 года. Об этом сообщил директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов.

«В ближайшее время ожидаем выхода постановления. Решение принято, и проект внесен»,— сказал господин Максимов журналистам (цитата по ТАСС). По его словам, ведомство не получало от других регионов запросов по поводу введения запрета на майнинг.

Министерство энергетики представило проект постановления о запрете на майнинг в конце июня. Власти Московской области объясняли необходимость меры тем, что майнинг потребляет много энергии, но не приносит результатов для экономики. Сейчас такой запрет действует в 13 энергодефицитных регионах, в том числе в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье.

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