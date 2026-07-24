Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту ДТП в Зеленодольске, в котором погибли несовершеннолетние. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкину доложат о ДТП с погибшими подростками в Зеленодольске

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Бастрыкину доложат о ДТП с погибшими подростками в Зеленодольске

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По данным следствия, ночью 24 июля в Зеленодольске после ДТП произошло возгорание автомобиля. В результате погибли несколько человек, в том числе несовершеннолетние. Один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц).

Ранее сообщалось, что единственный подросток, выживший в ДТП в Зеленодольске, получил ожоги 30% тела.

Анна Кайдалова