Единственный подросток, выживший в ДТП в Зеленодольске, получил ожоги 30% тела

В Зеленодольске после ДТП, в котором погибли шесть человек, госпитализировали одного подростка. Пострадавший находится в Зеленодольской центральной районной больнице с ожогами 30% тела, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

По предварительной информации, погибшие и пострадавший — жители Республики Марий Эл в возрасте 15–16 лет.

Авария произошла ночью 24 июля на улице Волжской. Автомобиль столкнулся с деревом, после чего произошло возгорание салона.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 24 человека и 10 единиц техники от РСЧС, а также девять сотрудников и три единицы техники МЧС России.

Анна Кайдалова