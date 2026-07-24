Марк ван Боммел стал главным тренером сборной Бельгии по футболу
Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) объявила о назначении нидерландца Марка ван Боммела на пост главного тренера сборной. Он приступит к исполнению обязанностей с 15 августа.
49-летний специалист подписал контракт до конца чемпионата Европы 2028 года, который пройдет в Великобритании и Ирландии. В его тренерский штаб вошли Будевейн Зенден, Мартен Мартенс и Рейнир Роббемонд.
Предшественником Марка ван Боммела на посту главного тренера сборной Бельгии был Руди Гарсия. KBVB не стала продлевать с французом контракт после чемпионата мира. В четвертьфинале бельгийцы со счетом 1:2 уступили испанцам — будущим победителям турнира.
Ранее Марк ван Боммел руководил нидерландским ПСВ, немецким «Вольфсбургом» и бельгийским «Антверпеном». В качестве игрока голландец стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Испании вместе с «Барселоной». Также он является серебряным призером мирового первенства 2010 года в ЮАР.
До Марка ван Боммела, сборную Бельгии тренировали несколько специалистов в течение короткого промежутка времени. В 2025 году главным тренером был назначен француз Руди Гарсия, сменивший Доменико Тедеско, под руководством которого команда не показала желаемых результатов на Чемпионате Европы и провалила сезон Лиги наций. Сам Тедеско возглавлял сборную с февраля 2023 по январь 2025 года. Эти кадровые изменения свидетельствуют о поиске стабильности и новых подходов в руководстве национальной командой.
Тедеско сменил на посту тренера Роберто Мартинеса, который возглавлял сборную Бельгии с 2016 года и покинул пост после Чемпионата мира 2022 года. Под руководством Мартинеса «золотое поколение» бельгийского футбола, включавшее таких игроков, как Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку и Тибо Куртуа, не смогло завоевать значимых титулов, хотя и достигало верхних строчек в рейтинге ФИФА и бронзовых медалей на Чемпионате мира 2018 года. Отставка Мартинеса произошла после того, как сборная не смогла выйти из группы на Чемпионате мира в Катаре.