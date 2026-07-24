Марк ван Боммел стал главным тренером сборной Бельгии по футболу

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) объявила о назначении нидерландца Марка ван Боммела на пост главного тренера сборной. Он приступит к исполнению обязанностей с 15 августа.

49-летний специалист подписал контракт до конца чемпионата Европы 2028 года, который пройдет в Великобритании и Ирландии. В его тренерский штаб вошли Будевейн Зенден, Мартен Мартенс и Рейнир Роббемонд.

Предшественником Марка ван Боммела на посту главного тренера сборной Бельгии был Руди Гарсия. KBVB не стала продлевать с французом контракт после чемпионата мира. В четвертьфинале бельгийцы со счетом 1:2 уступили испанцам — будущим победителям турнира.

Ранее Марк ван Боммел руководил нидерландским ПСВ, немецким «Вольфсбургом» и бельгийским «Антверпеном». В качестве игрока голландец стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Испании вместе с «Барселоной». Также он является серебряным призером мирового первенства 2010 года в ЮАР.

Арнольд Кабанов