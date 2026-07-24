В ЦБ не увидели рисков для российского фондового рынка

Фондовый рынок России переживает непростые времена. Однако сейчас нет необходимости реагировать на связанные с ним риски, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По словам главы ЦБ, фондовый рынок проходит через период волатильности. Проблема связана с неопределенными будущими финансовыми показателями компаний-эмитентов и будущей дивидендной политикой.

«Но необходимости реагировать на риски, связанные с финансовой стабильностью, мы не видим. Мы не видим просто таких рисков»,— сказала Эльвира Набиуллина. Она отметила, что дополнительные меры требовались в периоды с абсолютно другими обстоятельствами.

В июле российский рынок акций обновил минимум сентября 2022 года — индекс Мосбиржи опускался ниже 1900 пунктов. Всего с начала года индекс потерял 30%.