Российский рынок акций обновил минимум сентября 2022 года
Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 16 июля снизился на 4,24%, до 2022,27 пункта. Это падение стало самым сильным с 26 сентября 2022 года.
Индекс РТС снизился на 4,7% — до 813,43 пункта. Среди индексных акций сильнее всего упали бумаги VK (-12,7%) и «Полюса» (-10,6%). После отсечек на бирже годовых дивидендов упали бумаги «Совкомфлота» (-8,3%) и «Сургутнефтегаза» (-11,1%). Также подешевели акции «Русала» (-10%), «Татнефти» (-6,4%), ВТБ (-6,2%), «Газпрома» (-5,6%), «Транснефти» (-4,8%).
Российский фондовый рынок снижается на новостях геополитики и в ожидании дальнейших шагов Центробанка по ключевой ставке. Цикл падения индекса Мосбиржи начался в конце июня, после заседания совета директоров Банка России. 19 июня регулятор снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%.
Подробнее — в материале «Ъ» «Жесткая просадка».
Падение рынка акций часто связывают с ужесточением риторики Центрального банка, ухудшением геополитического фона и расширением санкций. Инвесторы могут выводить средства из акций в более консервативные финансовые инструменты, такие как депозиты и облигации, особенно при высоких процентных ставках. В условиях неопределенности и отсутствия конкретных договоренностей по важным вопросам, таких как международные переговоры или смягчение санкций, рынок также может демонстрировать падение.
Решение Центрального банка о снижении ключевой ставки, вопреки ожиданиям рынка, может привести к негативной реакции, если инвесторы рассчитывали на более агрессивное смягчение денежно-кредитной политики. Этот фактор, наряду с геополитической напряженностью и опасениями по поводу закредитованности компаний, заставляет инвесторов отдавать предпочтение процентным инструментам.
Прогнозы экспертов относительно динамики индекса Мосбиржи зависят от множества факторов, включая снижение ключевой ставки Банком России и отсутствие новых геополитических потрясений. Некоторые аналитики считают, что при благоприятных условиях индекс может отыграть потери и стабилизироваться, однако геополитическая эскалация или сохранение жесткой денежно-кредитной политики могут привести к дальнейшему падению.